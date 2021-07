Przyszłe modele Apple Watch bez Touch ID

Najnowszy raport Marka Gurmana nie wróży najlepszej przyszłości dla implementacji Touch ID w zegarkach Apple Watch.

To niesamowite, jak dużo czujników i funkcji można umieścić w tak małym urządzeniu, jakim jest Apple Watch. Niesamowite również jest to, że pomimo takich możliwości, Apple wciąż nie zdecydowało się na umieszczenie Touch ID w swoim inteligentnym zegarku. Biorąc pod uwagę brak tej funkcji we wszystkich poprzednich modelach Apple Watch, a także modelach iPhone X i nowszych, trudno jest zakładać, że w najbliższym czasie firma z Cupertino postanowi na nowo zaimplementować Touch ID w swoich urządzeniach.

W swoim newsletterze, Mark Gurman wspomina, że najnowszy Apple Watch (i kolejne) raczej nie będzie posiadać czytnika lini papilarnych. Jednocześnie wierzy jednak, że ten dodatek do bezpieczeństwa może być bardzo korzystny z punktu widzenia użytkownika. Stwierdza on, że zatwierdzanie płatności za pośrednictwem Apple Pay przy użyciu Touch ID może być bardzo przydatne.

Chociaż jest to korzystne, aby nosić przy sobie cyfrowy portfel bez konieczności posiadanie wersji fizycznej, dodanie Touch ID wprowadzi nową warstwę bezpieczeństwa. Wygląda jednak na to, że Apple ma inne plany. Oznacza to, że Apple Watch Series 7 może nie posiadać funkcji Touch ID.

Podobno priorytetem w tworzeniu nowego zegarka jest wielkość baterii oraz praca nad dodatkowymi czujnikami. Sugeruje to, że tegoroczny Apple Watch będzie właściwie tym samym urządzeniem w nowej obudowie. Niezależnie od tego, miejmy nadzieję, że gigant technologiczny zmieni swoje stanowisko w tej sprawie - i to szybko.

