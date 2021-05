Przyszłe wearables będą zasilane... Twoim ciepłem

Po co marnować ciepło ciała, skoro można użyć go do napędzania urządzeń?

Naukowcy z chińskiego Instytutu Technologicznego w Harbin opracowali generator termoelektryczny (TEG), który w przyszłości może zastąpić baterie w takich urządzeniach, jak opaski fitness, smartwatche czy opaski do pomiaru tętna. Do wprowadzenia go w wersji komercyjnej jeszcze długa droga, biorąc jednak pod uwagę fakt, że wearables stają się coraz bardziej popularne, z pewnością rozwiązanie to będzie rozwijane i udoskonalane.

Prototypowy generator ma wymiary 11,5 x 2,8 cm. Po założeniu na rękę człowieka był w stanie wykorzystać różnicę pomiędzy temperaturą ciała a otoczeniem do zasilenia diod LED. TEG nie ma części ruchomych, co w praktyce eliminuje konieczność przeprowadzania konserwacji. Podczas testów zwinięto go ponad 10 000 razy bez jakichkolwiek uszkodzeń.

Prototyp powstał bez używania rzadkich metali, które stanowią element dostępnych obecnie generatorów w urządzeniach wearavles, dzięki czemu koszt produkcji tego modelu będzie znacznie niższy. Wynalazcy z Harbin nie są jeszcze zadowoleni z efektów - chcą opracować sposób na lepsze wykorzystanie ciepłoty ciała. Ale wszystko wskazuje na to, że projekt zakończy się sukcesem i już za parę lat elektronika noszona będzie zasilana przede wszystkim przez właścicieli.

