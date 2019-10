Przyszłoroczny iPhone z Always-on dzięki nowemu ekranowi LTPO

Apple stawia na dalszy rozwój ekranów LTPO, które od ponad roku stosowane są w Apple Watch'u.

Firmę Apple zna każdy. Producent ten określa się mianem innowacyjnego, ale jak wszyscy dobrze wiemy niekiedy inżynierowie z Cupertino muszą odrabiać spore zaległości. Nie inaczej jest tym razem. W chwili obecnej żadne urządzenie z logo Apple na obudowie nie posiada diody powiadomień. Na dodatek jedynym sprzętem z obsługą trybu Always On Display jest najnowszy Apple Watch Series 5. Wszystkie poprzednie generacje zegarków z Cupertino nie posiadały tej bardzo przydatnej funkcji.

Źródło: Apple

Na szczęście ten stan rzeczy może się zmienić w przyszłym roku. W sieci pojawiły się informacje wskazujące na możliwość zastosowania przez Apple wyświetlaczy LTPO w kolejnej generacji iPhone'a. Według najnowszego raportu wszystkie przyszłoroczne modele łącznie z najtańszym następcą iPhone'a 11 mają posiadać panel OLED, a Apple ma wprowadzić do niego technologię LTPO.

Wyświetlacze LTPO mogą wyłączać poszczególne piksele, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie trybu Always On Display, który wyróżniał się będzie wysoką wydajnością energetyczną. Dokładny schemat działania tego typu ekranu wyjaśniliśmy przy okazji premiery Apple Watch Series 5 w tym tekście. Ekran tego typu posiada możliwość uruchamiania poszczególnych pikseli oraz zmiany częstotliwości odświeżania ekranu w zakresie o 1 Hz do 60 Hz.

Jeżeli informacja podana przez portal The Elec okaże się prawdziwa najnowsze modele iPhone'a mogą zużywać nawet o 15 procent mniej energii w porównaniu do obecnie sprzedawanego iPhone'a 11, 11 Pro oraz 11 Pro Max.

Czy powyższa informacja wydaje się prawdopodobna? Tak, zanim Apple zdecydowało się na implementacje panelu OLED w iPhone'ie X rozwiązanie to zostało zastosowane w zegarkach Apple Watch. Obecnie najnowsze smartwatche z Cupertino posiadają ekrany LTPO, co może wskazywać, że niedługo ten typ wyświetlacza pojawi się również w iPhone'ach.

W chwili obecnej nie wiadomo kiedy dokładnie na półkach sklepowych pojawią się iPhone'y z ekranami LTPO, ale bardzo prawdopodobne jest, że stanie się to już we wrześniu 2020 roku, kiedy to Apple zaprezentuje kolejną generację swoich smartfonów.

Źródło: The Elec via wccftech