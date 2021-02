Przyszłość gier Bethesdy na PS4 i PS5 poznamy już w przyszłym miesiącu

Czy Microsoft chce pozbawić posiadaczy konsol PlayStation takich serii jak: Fallout, The Elder Scrolls czy DOOM?

Finalizacja transakcji pomiędzy Microsoftem i Zenimax Media powinna nastąpić najpóźniej do 5 marca. Wtedy też, powinna ona uzyskać akredytację organów antymonopolowych Unii Europejskiej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem amerykańskiego producenta, to przejęcie Zenimax Media za 7,5 miliarda dolarów stanie się faktem. Wówczas Microsoft będzie mógł na poważnie zająć się planowaniem przyszłości wszystkich nowych marek, w tym: Fallout, The Elder Scrolls, DOOM czy Starfield.

Jak wynika z informacji ujawnionych przez branżowego dziennikarza - Jeffa Grubba, w drugiej połowie marca możemy spodziewać się prezentacji Microsoftu, poświęconej wszystkim produkcjom, które niebawem wyjdą spod szyldu Bethesdy.

Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim ogłoszenia nowych gier, ewentualnie dat premiery next-genowych aktualizacji dla już istniejących tytułów (już wcześniej zapowiedziano takowe do DOOM Eternal oraz The Elder Scrolls Online). Według Grubba, Microsoft podzieli się z nami również informacjami na temat przyszłości gier Bethesdy na platformach nie należących do producenta.

Wiemy już, że "gigant z Redmond" będzie honorował wcześniejsze umowy dotyczące tymczasowej, konsolowej wyłączności dla PlayStation 4 i 5 dla takich gier jak Deathloop oraz Ghostwire Tokyo. Ponadto pełne wsparcie będzie kontynuowane dla gier sieciowych jak The Elder Scrolls Online czy Fallout 76. Nie oznacza to jednak, że kolejne gry również trafią na konsole Sony.

Włodarze Microsoftu wysyłali do tej pory niejasne sygnały. Z jednej strony twierdzili, że "nie chcą dzielić graczy", z drugiej natomiast, Phil Spencer - lider marki Xbox, w jednym z ostatnich wywiadów, przyznał, że zakup Bethesdy będzie opłacalny dla jego firmy nawet, jeśli gry takie jak Starfield czy The Elder Scrolls 6 zostaną tytułami na wyłączność Xboxów.

Możliwe zatem, że już za niespełna miesiąc dowiemy się, czy kolejne odsłony serii Fallout, The Elder Scrolls bądź DOOM trafią jeszcze kiedykolwiek na PS4 bądź PS5.

