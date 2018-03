Przyszłość projekcji według Epson? Lasery, 4K i… długowieczność sprzętu

Okazuje się, że nowości w świecie obrazu mogą mieć krótki żywot. Jeszcze niedawno promowano 3D jako obowiązujący standard, a teraz coraz więcej producentów telewizorów wycofuje się z niego. A jak się sprawy mają, jeśli idzie o projekcję?

W segmencie projektorów sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w świecie telewizorów – użytkownicy domowi kupują je głównie z myślą o wykorzystaniu jako elementu domowej sali kinowej, a w takich zastosowaniach technologia 3D trzyma się znakomicie. Nie bez znaczenia jest oczywiście fakt, że przy tej skali obrazu efekty 3D oferowane przez nasze urządzenia prezentują się zdecydowanie bardziej spektakularnie niż na znacznie mniejszym ekranie telewizora. O ile więc nietrafne okazały się niektóre prognozy, według których 3D miało stać się dominującą technologią, o tyle w dziedzinie kina domowego z wyższej półki trójwymiarowe seanse wciąż będą cieszyły się dużą popularnością.

Z drugiej strony uważam, że ważniejszym skokiem technologicznym w dziedzinie domowej rozrywki będzie „przesiadka” na obraz i materiały w rozdzielczości 4K. To prawdziwa rewolucja, dzięki której możemy liczyć na obraz o jakości i szczegółowości, jakie do tej pory wydawały się nierealne. Epson stawia na 4K: cały czas rozwijamy produkty obsługujące ten format obrazu i zamierzamy promować go jako idealne rozwiązanie do domowej rozrywki (choć oczywiście nie tylko).

Czy stosowana przez Epson technologia optymalizacji 4K zaspokaja oczekiwania widzów odnośnie do rozdzielczości? Czy nie jest tak, że obraz uzyskiwany w ten sposób ustępuje temu z natywnej matrycy?

Nasze doświadczenia pokazują jednoznacznie, że z punktu widzenia użytkownika kluczowy jest wyświetlany przez urządzenie obraz i jego jakość, a nie technologia, którą wykorzystano do jego uzyskania. Świetnymi przykładami są modele EH-TW9300 oraz EH-TW7300, w których obraz o rozdzielczości 4K jest uzyskiwany z wykorzystaniem kilku matryc oraz systemu optycznego 4K Enhancement. Z technologicznego punktu widzenia obraz generowany w ten sposób charakteryzuje się taką samą rozdzielczością w projektorach wykorzystujących natywną matrycę 4K. Jednocześnie rozwiązanie to pozwoliło na utrzymanie ceny urządzeń na rozsądnym poziomie i zaoferowanie klientom znakomitej jakości obrazu (dzięki zastosowaniu technologii 3LCD).

Kino domowe wysokiej jakości zapewniane jest nie tylko przez parametry rozdzielczości. Co jeszcze składa się na komfort oglądania filmów i grania?

Oczywiście, rozdzielczość jest tylko jedną ze składowych cech dobrego projektora. W przypadku produktów Epsona kluczowa jest najwyższa jakość obrazu, zapewniania przez autorskie technologie 3LCD oraz CLO (czyli wysokie natężenie zarówno światła barwnego i białego) – to dzięki nim nasze urządzenia wyświetlają obraz perfekcyjnie odwzorowujący naturalne barwy, wyraźny i przyjazny dla oczu. Nasze technologie z tej dziedziny cały czas zresztą ewoluują – niedawno wprowadziliśmy na rynek pierwsze projektory laserowe.

Poszukując idealnego projektora, warto, rzecz jasna, spojrzeć również na inne właściwości tych urządzeń. Choćby na fakt, że nasze urządzenia można podłączać do źródeł obrazu na wiele różnych sposobów (w tym również bezprzewodowo) czy na kwestię kosztów eksploatacji. W niektórych produktach konkurencji wysoka cena i niska trwałość lampy z czasem znacznie podniosą koszty korzystania ze sprzętu. W lampowych projektorach 4K od Epson, np. EH-TW9300W, żywotność tego kluczowego podzespołu jest nie mniejsza niż 5000 godzin (w trybie ECO), a jej koszt nie przekracza 500 zł. Dla wymagających użytkowników, którzy planują intensywną eksploatację, mamy rozwiązania oparte na laserowym źródle światła (EH-LS10500 czy EH-LS100) o żywotności do 30000 godzin.

Czy urządzenia tej klasy nie są zarezerwowane dla nielicznych?

Nie, zdecydowanie nie. Rozwój technologii stosowanych w projektorach i rosnąca popularność tych urządzeń sprawiły, że już teraz kosztują one znacznie mniej niż przed kilkoma laty. Z czasem będzie tylko lepiej, w najbliższych latach spodziewamy się kolejnych redukcji cen i wprowadzania coraz to nowych, bardziej innowacyjnych funkcji.

Co uzyskuje użytkownik, decydując się na zakup projektora laserowego od Epson?

Przede wszystkim bezawaryjność i stały poziom jasności obrazu w ciągu całego życia projektora – dla użytkownika, który chce po prostu kupić sprzęt i cieszyć się nim przez długie lata, to idealne rozwiązanie. Na przykład nabywca modelu Epson LS100 może przez 10 lat oglądać filmy czy grać na ekranie o maksymalnej przekątnej nawet 130”, i to wyświetlanym z bardzo niewielkiej odległości od ściany (LS100 jest bowiem tzw. projektorem ultrakrótkiego rzutu). Urządzenie wyposażono też w cały zestaw interfejsów (w tym aż trzy wejścia HDMI) oraz możliwość sterowania za pomocą aplikacji iProjection. Oczywiście, poza atutami wynikającymi z zastosowania technologii laserowej urządzenie oferuje też doskonały obraz, typowy dla urządzeń z logo Epson – generowany z wykorzystaniem wspomnianych już technologii 3LCD oraz CLO.

Na pytania odpowiadał Jakub Łapiński z Epson Polska

