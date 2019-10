Przyszłość zaczyna się dzisiaj, UPS pierwszą firmą, która dostarcza przesyłki dronami

Firma kurierska UPS otrzymała od FAA (Federalnej Administracji Lotnictwa Stanów Zjednoczonych) pozwolenie na utworzenie floty dronów w celu realizacji dostaw drogą powietrzną. Przyszłość zaczyna się dzisiaj.

To co wydawało się do tej pory niemożliwe, właśnie staje się faktem. Dzięki porozumieniu FAA i UPS powstanie pierwsza na świecie flota dronów skupiona na dostarczaniu przesyłek. Uzyskane certyfikaty pozwolą amerykańskiej firmie dostawczej transportować paczki o wadze przekraczającej 55 funtów (około 25 kg). Co więcej, drony będą mogły latać nawet w nocy.

Co jeszcze bardziej intrygujące, UPS ma już za sobą pierwszy lot dostawczy tego typu, a odbył się on 27 września. Dron dostarczył ładunek medyczny do szpitala WakeMed w mieście Raleigh w stanie Karolina Północna. Dostawa ta była również pierwszą (za pomocą droną), za którą firma kurierska otrzymała zapłatę. Swojej radości z nowych możliwości nie krył również David Abney - CEO UPS.

Właśnie tworzymy historię, ale jeszcze nie skończyliśmy. Nasza technologia otwiera drzwi UPS i w unikalny sposób rozwiązuje problemy naszych klientów. Wkrótce ogłosimy nasze kolejne kroki związane z budową infrastruktury, rozszerzeniem usług dla klientów opieki zdrowotnej i przygotowaniem dronów do nowych zastosowań w przyszłości. - David Abney, CEO UPS

Warto podkreślić, że FAA nie nałożyło na UPS żadnych ograniczeń co do wielkości zakresu działań. Oznacza to, że flota firmy może liczyć nieograniczoną liczbę dronów. Możliwości UPS są zatem ogromne, USA to z całą pewnością dopiero pierwszy krok w rozwoju nowej formy dostarczania przesyłek.

