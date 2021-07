Przywileje dla zaszczepionych – nowe przepisy [Aktualizacja 27.07.2021r]

Groźbą i prośbą rząd próbuje zachęcić społeczeństwo do szczepień przeciw COVID-19. Nowe przepisy obejmują ulgi i większe możliwości dla zaszczepionych.

Wbrew poglądom niektórych osób, koronawirus istnieje i stanowi realne niebezpieczeństwo. Niestety, wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy lub zwyczajnie bagatelizuje sytuację, czego przejawem jest spadek tempa szczepień w Polsce. W praktyce, osoby świadome oraz posiadające zdolność krytycznego myślenia już poddały się iniekcji, natomiast pozostała część społeczeństwa nie jest specjalnie tym zainteresowana. To z kolei stanowi niebezpieczeństwo nie tylko dla nich samych, ale także całego społeczeństwa, włącznie z osobami zaszczepionymi.

Nic więc dziwnego, że rząd postanowił różnymi sposobami zachęcić ludzi do szczepień przeciwko SARS-CoV-2 i w tym celu uruchomiono np. Narodową Loterię Szczepionkową, a także prowadzone są liczne akcje, mające na celu zwiększenie społecznej świadomości na temat szczepień. To jednak niestety zbyt mało, a liczba sceptyków wciąż jest zatrważająca. Podjęto więc decyzję o wprowadzeniu dodatkowych przywilejów dla osób w pełni zaszczepionych, argumentując je badaniami naukowymi, m.in. na temat przenoszenia koronawirusa przez w pełni zaszczepionych. Ma to też być dowód na to, że szczepienia realnie pozwalają nam powrócić do normalności.

Zdecydowane ruchy

Warto przy tym zaznaczyć, że nie jesteśmy w tym względzie pierwsi, czego przejawem są choćby unijne paszporty covidowe, dzięki którym zaszczepieni mogą niemal swobodnie podróżować w obrębie UE i zamykanie granic niektórych państw dla niezaszczepionych turystów. Czy to działa? Cóż, po niedawnym wystąpieniu prezydenta Francji Emannuela Macrona, w którym to zapowiedział , że możliwość korzystania z kin, restauracji, imprez masowych, a w perspektywie nawet transportu publicznego będą mieć jedynie osoby zaszczepione, system rejestracji szczepień zanotował takie oblężenie, że się zawiesił.

Drastyczne? Być może? Skuteczne? Z pewnością. Wszystko to natomiast dla dobra ludzi, a nie przeciwko nim, czego niektórzy nie dostrzegają. Wszak to państwo ma zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelem. Czy podobnie będzie w Polsce?

W najbliższym czasie raczej nie, rząd obawia się bowiem reakcji społeczeństwa i stara się zachęcać, a nie straszyć. Nie zmienia to jednak faktu, że ulgi dla zaszczepionych już obowiązują, a w przyszłości będzie ich prawdopodobnie przybywać.

Przywileje i ulgi dla zaszczepionych

Kwarantanna

Osoby w pełni zaszczepione nie muszą odbywać obowiązkowej kwarantanny zarówno po przekroczeniu granic Polski, jak i po stwierdzeniu kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2. Dotyczy to także styczności z mutacją Delta, jednak w tym konkretnym przypadku zaszczepieni podlegać będą telefonicznej kontroli Sanepidu, podczas której będą przedstawiać swój aktualny stan samopoczucia (więcej na ten temat tutaj).

Limit osób

Osoby, które otrzymały pełne szczepienie przeciwko COVID-19 nie wliczają się do obowiązujących w ramach przepisów sanitarnych limitów. Przykładowo, jeśli dane wydarzenie podlega limitowi sanitarnemu do 100 osób, to dotyczy to jedynie niezaszczepionych, a zaszczepionych może być dowolna ilość (w ramach przepisów samej imprezy oczywiście).

Jest to właściwie pierwsza ulga nadana zaszczepionym i została wprowadzona już przy okazji ostatnich spotkań sylwestrowych.

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych

W poszczególnych ośrodkach rehabilitacyjno-leczniczych obowiązuje wymóg posiadania aktualnego testu na obecność koronawirusa w celu korzystania z usług. Nie dotyczy to jednak osób zaszczepionych, którym wystarczy posiadanie zaświadczenia. Dotyczy to również osób zawodowo wykonujących obowiązki medyczne.

Zniżki na korzystanie z ośrodków miejskich i na rachunki

Choć nie jest to odgórne, ogólnopolskie zarządzenie, władze poszczególnych miast same postanowiły zachęcić swoich mieszkańców do walki z COVID-19. Jest tak w przypadku choćby Wałbrzycha, gdzie osoby zaszczepione otrzymają zniżki na korzystanie z obiektów podlegających samorządowi terytorialnemu, a możliwe, że w przyszłości nawet zniżki w opłatach miejskich.

Odwiedzanie chorych w szpitalach

Choć przywilej ten nie został jeszcze wprowadzony, to poinformowano niedawno o podjęciu dyskusji na ten temat. Sprawa dotyczy odwiedzin u osób chorych w jednostkach szpitalnych i medycznych, który ze względu na pandemię oraz bezpośrednie bezpieczeństwo pacjentów obowiązuje już od wielu miesięcy. Oczywiście sytuacja ta nie jest komfortowa ani dla leżących w szpitalach, ani dla ich rodzin, debatuje się więc nad przywróceniem możliwości odwiedzin pod warunkiem, że osoba odwiedzająca jest w pełni zaszczepiona i posiada stosowny dokument to potwierdzający.

Pobyt za granicą

Okazuje się, że przed wyjazdem za granicę warto w tym roku szczególnie zwrócić uwagę na obowiązujące w innych krajach restrykcje panedmiczne. Okazuje się bowiem, że nie tylko Francja postanowiła przyznać dodatkowe przywileje osobom zaszczepionym. W dużej ich części dotyka to m.in. ograniczeń dla niezaszczepionych względem korzystania z restauracji oraz dostępie do niektórych atrakcji. Do państw takich, w których zaszczepieni mogą liczyć na dodatkowe przywileje, należą m.in. Franca, Grecja, Włochy, Portugalia, a od teraz nawet Izrael. Zarówno zaszczepieni, jak i niezaszczepieni powinni więc przed wyjazdem sprawdzić zasady panujące w kraju docelowym, ponieważ może to istotnie wpłynąć na jakość naszego wypoczynku.

Nieoficjalnie - przywileje podczas czwartej fali

Podczas spotkania Rady Medycznej z rządem, które miało miejsce wieczorem 26 lipca 2021 roku, członkowie rady zaproponowali, aby osobom szczepionym przyznać dodatkowe przywileje. Konkretnie, chodzi o prognozowana na jesieniczwartą falę zachorowań na COVID-19 i bardzo prawdopodobny powrót do obostrzeń sanitarnych z tym związany. Eksperci rady wnoszą, żeby z części restrykcji, które prawdopodobnie powrócą, wyłączyć osoby w pełni zaszczepione.

Nieoficjalnie wiadomo też, że do tych propozycji dołączyło także dostosowywanie obostrzeń pandemicznych w czasie kryzysu do wyszczepienności regionalnej. Oznacza to, że po wprowadzeniu ograniczeń na jesieni, osoby zaszczepione będą prawdopodobnie cieszyć się większą swobodą niż niezaszczepione, a regiony o wysokim poziomie szczepień będą objęte łagodniejszymi zasadami sanitarnymi. Nad ostateczną decyzją trwa właśnie debata.