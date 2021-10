Psi patrol - jak i gdzie obejrzeć wszystkie sezony?

Serial "Psi Patrol" to absolutny hit wśród najmłodszych widzów. Fani zachodzą w głowę, gdzie można zobaczyć 7 oraz 8 sezon produkcji? Podpowiadamy.

Spis treści

Psi patrol to wesoła animacja, która jest kierowana do najmłodszych widzów. Twórcą produkcji jest Keith Chapman, który w swoim dorobku posiada także inny program dla dzieci o tytule "Bob Budowniczy". Światowa premiera pierwszego sezonu serialu miała miejsce 12 sierpnia 2013 i do dzisiaj powstało aż 8 serii. Fabuła opowiada o Ryderze, dziesięcioletnim chłopcu, który wraz z małymi pieskami ratuje miasto i jego mieszkańców z różnych tarapatów. Pytanie jednak, gdzie można obejrzeć wszystkie sezony?

fot. materiały prasowe

Psi patrol - ile jest serii?

"Psi patrol" to kanadyjski, komputerowo animowany program dla dzieci. Za produkcję odpowiada firma Spin Master Entertainment, która przekształciła serial we franczyzę medialną. To właśnie na jej podstawie wypuścił stałą linię zabawek, która przyniosła korporacji miliony dolarów przychodów. Program do dnia dzisiejszego otrzymał wiele nagród i nominacji, między innymi od Akademii Kina i Telewizji Kanadyjskiej oraz Akademii Sztuki i Nauki Telewizji.

fot. screen ze zwiastuna "Psi Patrol Film"

Na ten moment serial składa się z ośmiu sezonów oraz jednego filmu fabularnego o tytule "Psi Patrol: Film". Ten z kolei premierę miał 20 sierpnia 2021 roku. Warto podkreślić, że aktualnie odcinki ósmego sezonu serialu są w trakcie publikacji w Kanadzie i to właśnie one wzbudzają największe zainteresowanie wśród fanów.

Psi patrol - bohaterowie

Głównym bohaterem jest dziesięcioletni chłopiec o imieniu Ryder. Jego znakiem charakterystycznym jest kolor czerwony. Na co dzień porusza się quadem, który przekształca się w skuter śnieżny. W codziennych kłopotach pomaga mu sześć psiaków różnych ras. Najstarszy, bo siedmioletni, jest Chase. To owczarek niemiecki, który służy jako pies policyjny, w czym pomaga mu świetny węch i wzrok. Jego kolorem jest królewski błękit. Następna w kolejności pod względem wieku jest Skye, która wspomaga ratownictwo medyczne. Uwielbia kolor różowy.

fot. screen ze zwiastuna "Psi Patrol Film"

Wśród ekipy świetnie odnajduje się także dalmatyńczyk Marshall znany najbardziej jako strażak i sanitariusz. Podobnie jak główny bohater lubuje się w kolorze czerwonym. Towarzyszy mu złota rączka Rocky oraz budowniczy Rubble. Najmłodszym psiakiem jest Zumba, labrador, który służy jako ratownik wodny.

W kolejnych sezonach pojawiają się kolejni bohaterowie, którzy są wartością dodatnią produkcji. Mowa tutaj między innymi o: Cap'n Turbot, Robo-Dog, Everest, Tracker, Tuck i Ella, Rex, Wild Cat oraz Liberty. Poza nimi w serialu można zobaczyć postacie drugoplanowe.

fot. screen ze zwiastuna "Psi Patrol Film"

Psi patrol — gdzie obejrzeć każdy sezon?

Na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma tylko jednego miejsca, w którym można zobaczyć absolutnie wszystkie odcinki serialu "Psi patrol". Sezonu są porozrzucane po różnych platformach VOD, co znacząco utrudnia oglądanie ich w kolejności chronologicznej. Z tego powodu podpowiadamy, gdzie można obejrzeć każdy sezon, żeby zachować porządek.

Sezon 1

Psi patrol sezon 1 można obejrzeć na kilku platformach VOD. Znajduje się on na serwisach: Netflix, Player, Viaplay oraz Prime Video.

Sezon 2

Drugi sezon produkcji Psi patrol dostępny jest do obejrzenia na platformach Player oraz Viaplay.

fot. screen ze zwiastuna "Psi Patrol Film"

Sezon 3

Kolejny sezon można obejrzeć na serwisach: HBO GO oraz Viaplay.

Sezon 4

Kontynuacja przygód Rydera oraz jego sześciu towarzyszy znajduje się na platformach takich jak: HBO GO, Viaplay oraz PLAY NOW.

Sezon 5

Piąta część serialu udostępniona jest na Netflixie, Playerze oraz PLAY NOW.

Sezon 6

Co ciekawe, wszystkie odcinki szóstego sezonu można obejrzeć tylko i wyłącznie na Netflixie.

Sezon 7

Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości obejrzenia w legalny sposób siódmego sezonu produkcji online.

Sezon 8

Podobnie jest z sezonem 8, który nie miał jeszcze oficjalnej polskiej premiery.