Pstryczek w nos dla Sony. Microsoft potwierdza obecność na E3 2020

Microsoft postanowił wykorzystać dzisiejsze ogłoszenie Sony i nie tylko potwierdził swoją obecność na E3 2020, ale również mocno zachwala targi w Los Angeles.

Microsoft, a konkretnie gamingowy oddział firmy, pod dowództwem Phila Spencera radzi sobie z każdym rokiem coraz lepiej. Charyzmatyczny lider postanowił wykorzystać dzisiejsze dzisiejsze ogłoszenie Sony o rezygnacji z targów E3 2020.

Phil Spencer, za pośrednictwem swojego konta na Twiterze, potwierdził, że jego firma będzie obecna podczas targów E3 2020, co więcej szykuje ona na to wydarzenie coś naprawdę spektakularnego. Lider Microsoftu postanowił dać pstryczka w nos Sony i podkreślił, że zarówno targi E3, jak i tamtejsi fani są wyjątkowi, a dla jego zespołu to przyjemność przyjeżdżać tam co roku.

Nasz zespół ciężko pracuje nad E3, nie możemy się doczekać, aby podzielić się ze wszystkimi, którzy lubią grać, w to, co nas czeka. Fani są niesamowitą częścią E3, zarówno dla mnie, jak i zespołu. Szacunek fanów i rozmowa z nimi to najbardziej wyjątkowa część programu każdego roku. - Phil Spencer, Microsoft

Microsoft stara się wykorzystać każde potknięcie rywali i być o krok przed nimi. Sony będzie musiało się znacznie bardziej natrudzić w tej generacji konsol, aby pokonać amerykańskiego producenta.

Dla przypomnienia, tegoroczne targi E3 2020 odbędą się w dniach 9 - 11 czerwca, oczywiście w Los Angeles.

źródło: wccftech.com