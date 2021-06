Pstryk! Pierwsze selfie na Marsie!

Łazik Perseverance zrobił historyczne selfie na czerwonej planecie - mamy nagranie!

Robienie selfie na Ziemi jest proste. Wystarczy wyciągnąć rękę ze smartfonem i kliknąć. Łazik Perseverance wraz z helikopterem Ingenuity "wyciągnął rękę" jeszcze w kwietniu, ale cały proces był bardziej skomplikowany niż na rodzimej planecie.

Selfie, które otrzymaliśmy jest efektem połączenia 62 oddzielnych zdjęć wykonanych aparatem zamontowanym na końcu robotycznego ramienia łazika. NASA udostępniła film wyjaśniający, w jaki sposób Perseverance wykonał selfie, a także jaki wydał przy tym dźwięk. Vandi Verma, starszy inżynier, opisała niektóre dźwięki pracującego łazika jako niemal muzyczne - "jak flet". Można również usłyszeć dźwiek cichego warkotania i klikania.

Zorganizowanie takiego selfie było trudne, a przy realizacji pomysłu pracowało 12 osób. Oczywiście, Perseverance nie był sam. W selfie wziął udział zrobotyzowany wiropłat Ingenuity, który z powodzeniem wykonuje loty nad marsjańskim krajobrazem. "Umieszczenie Ingenuity we właściwym miejscu do selfie zajęło najwięcej naszego czasu i uwagi." - powiedział Mike Ravine z Malin Space Science System, który zbudował i obsługuje aparat użyty do selfie - "Biorąc pod uwagę, jak mały jest ten aparat, myślę, że wykonaliśmy całkiem dobrą robotę".

Źródło: cnet.com