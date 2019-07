Psychonauts 2 opóźnione! Gra zadebiutuje najwcześniej w 2020 roku

Nie mamy dobrych wieści dla fanów twórczości studia Double Fine. Kontynuacja legendarnej platformówki - Psychonauts, ukaże się dopiero w przyszłym roku.

Zawirowań wokół Psychnoauts 2 ciąg dalszy. Podczas ostatnich targów E3 dowiedzieliśmy się, że twórcy gry - studio Double Fine, zostali wykupieni przez Microsoft i od tej pory będą działać jako wewnętrzny zespół amerykańskiego producenta. Automatycznie wzbudziło to obawy co do dalszej przyszłości Psychonauts 2. Warto tu przypomnieć, że fundusze na grę zostały zebrane podczas akcji crowdfundingowej, a jedną z wiodących platform była konsola Sony PlayStation 4.

Tim Schafer - lider studia Double Fine, postanowił uspokoić fanów produkcji i w najnowszym wpisie na stronie zbiórki podzielił się kilkoma istotnymi informacjami. Przede wszystkim, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami Psychonauts 2 trafi na wszystkie zapowiedziane wcześniej platformy (PlayStation 4, Xbox One, PC). Zmieni się również globalny wydawca tytułu, co zrozumiałe będzie nim teraz Microsoft, a nie jak wcześniej planowano Starbreeze.

Ostatnią, i najważniejszą z punktu widzenia graczy wiadomością, jest ta dotycząca daty premiery. Początkowo studio zapowiadało, że Psychonauts 2 zadebiutuje w ostatnim kwartale bieżącego roku. Teraz już oficjalnie wiemy, że jest to niemożliwe. Double Fine chce dać sobie więcej czasu na dopracowanie tytułu i w związku z tym premiery gry możemy spodziewać się najwcześniej w 2020 roku.

źródło: pcgamer.com