Publiczna premiera Huawei P40 odwołana z powodu koronawirusa

Huawei miało zaprezentować rodzinę P40 26 marca, podczas wydarzenia w Paryżu. Jednak zostało ono odwołane, a użytkownikom pozostaje śledzenie prezentacji online.

Premiera smartfonów Huawei dołącza do wydarzeń, których odwołanie spowodował koronawirus. Czyli dzieli los MWC 2020, Google I/O, SXSW, F8 Facebook, GDC 2020 i wielu innych. Producent zdecydował się na rozwiązanie zastosowane przez inne firmy, czyli - zamiast prowadzić publiczne spotkanie, zaprezentuje nowe modele smartfonów online. Uznano, że publiczny pokaz naraziłby na niebezpieczeństwo zdrowie uczestników. Jest to drugie wydarzenie przeniesione przez producenta do świata cyfrowego - tak samo stało się z prezentacją składanego Mate XS (któremu towarzyszyło kilku innych urządzeń). Producent zaczął pod koniec zeszłego tygodnia rozsyłać zaproszenia prasowe na pokaz, aczkolwiek dzisiaj na stronie zapowiadającej wydarzenie umieścił dziś informację o jego odwołaniu: "Ze względu na możliwość zagrożenia zdrowia, pokaz flagowców Huawei, który miał odbyć się 26 marca w Paryżu, odbędzie się online".

Choć Huawei było jednym z nielicznych producentów, którzy do samego końca deklarowali pojawienie się na Mobile World Congress 2020, do odwołania imprezy przekonała go prawdopodobnie liczba zarażonych we Francji - w tej chwili COVID-19 jest stwierdzony u 1412 osób, a od momentu wybuchu epidemii odnotowano 30 spowodowanych nim zgonów.

Źródło: Cnet