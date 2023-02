Puchatek: Krew i miód obejrzymy w Polsce? Kiedy premiera?

Puchatek: Krew i miód to horror, który niebawem będzie miał swoją premierę. Czy Stumilowy Las jest jeszcze bezpieczny? Kiedy obejrzymy film w Polsce?

Puchatek: Krew i miód (oryg. Winnie The Pooh: Blood & Honey) to horror oparty na uwielbianej przez wszystkich bajce o Kubusiu Puchatku. Tyle że tym razem nie będzie to pocieszny miś a krwiożercza bestia, która pragnie zemścić się na swoim przyjacielu - Krzysiu.

Po tym, jak właśnie Krzyś ich opuścił, Kubuś i Prosiaczek wychodzą ze Stumilowego Lasu, siejąc mord i zniszczenie wśród ludzi. Pierwsze opinie zza granicy mówią wprost, że jest to raczej średni film. Mówiąc średni, mam na myśli fakt, że szala przechyla się raczej w stronę słaby. Nikt jednak chyba nie spodziewał się wielkiego widowiska. Jest to obraz skierowany do konkretnej grupy odbiorców, dla której pojęcie dobry film i zły film czasami bardzo się mieszają. Ja sam łapię się na tym, że im gorsza realizacja, tym lepiej. Fani kina gatunkowego klasy Ź już tak chyba mają.

Na szczęście o tym, czy Puchatek: Krew i miód nadaje się do obejrzenia, już wkrótce sami będziemy się mogli przekonać. Film trafi do kin 31 marca tego roku. Dystrybucja obejmuje także nasz kraj. Czy w przyszłości pojawi się w serwisach VOD? Takie informacje nie zostały jeszcze przekazane. Możemy jednak być pewni, że raczej nie trafi do Disney Plus.

Za scenariusz i reżyserią odpowiada Rhys Frake-Waterfield. W rolach głównych zobaczymy m.in. Amber Doig-Thorne, Mary Taylor oraz Danielle Scot.

To jednak jeszcze nie wszystko. Twórcy mają ambitne plany co do marki. Planują już sequel. Wśród pomysłów są także alternatywne opowieści, w których kluczowe role odegrają Thor czy Piotruś Pan.