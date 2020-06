Pudełkowe wydania gier przestaną istnieć już za 3 lata?

Zdaniem legendarnego brytyjskiego dewelopera - Davida Brabena, pudełkowe wydania gier przestaną istnieć już za 2-3 lata.

W jednym ze swoich ostatnich wystąpień, zasłużony brytyjski deweloper gier wideo - David Braben, stwierdził, że ostatnie wydarzenia na świecie (pandemia koronawirusa) dobitnie pokazały, że czas fizycznych wydań gier już minął.

Zauważyliśmy przyspieszenie przejścia z fizycznych na cyfrowe. To jest dobra rzecz. Prawdopodobnie za dwa, trzy lata, fizyczne wydania odejdą w zapomnienie. - David Braben

Zdaniem twórcy kultowej serii Elite (ostatnio Elite: Dangerous), to, że branży gier udało się tak dobrze przetrwać okres pandemii, to właśnie zasługa cyfryzacji treści i odejścia od fizycznych nośników. To co było już pewnym trendem, za sprawą pandemii znacznie przyspieszyło.

Trudno się z panem Brabenem nie zgodzić, większość raportów finansowych, opublikowanych w ostatnich miesiącach, wskazuje na znaczny wzrost sprzedaży gier w cyfrowej formie. Firmy takie, jak Electronic Arts, Sony czy Take-Two podkreślają, że sprzedaż cyfrowa stanowi obecnie ponad 50% ich wpływów. Co więcej, to właśnie "pudełka" wpłynęły m.in. na przesunięcie premiery The Last of Us 2. Podobny problem (z dystrybucją) miały też takie firmy, jak Capcom (przy Resident Evil 3 Remake) i Square Enix (Final Fantasy 7 Remake).

Jak to wygląda u was? Częściej wybieracie pudełkowe wydania gier, czy jednak cyfrowe? Dajcie nam znać.

