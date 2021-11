PureVPN - kolosalna promocja w Czarny Piątek

Czarny Piątek to okazja, dzięki której masz szansę mieć doskonałą sieć VPN za... 5 złotych miesięcznie!

Dostawcy sieci VPN ogłaszają różne promocje, ale PureVPN ciężko będzie im pokonać na polu atrakcyjności. Jeśli nie znasz jeszcze tej sieci, możesz dowiedzieć się o niej więcej z naszej recenzji. Ogólnie mówiąc - oceniliśmy ją na pięć gwiazdek, czyli uzyskała maksymalną ocenę. Jeśli lubisz oszczędzać i chcesz zapewnić sobie naprawdę długi czas bezpiecznego używania internetu, koniecznie wykorzystaj dzisiejszą okazję. A jaka to okazja?

Jest to dokładnie 88% zniżki. Co to oznacza w praktyce? Otóż jeśli zdecydujesz się na pięcioletni abonament, zapłacisz za każdy miesięcy tego okresu 1,15 euro (czyli ok. 5,41 zł). Całość to 68 euro, a więc 324 zł. Dostępna jest również promocja na plan dwuletni - tutaj możesz skorzystać z równie dużej zniżki. Wynosi ona 82%. Za miesiąc użytkowania PureVPN płacisz 1,75 euro za miesiąc - zamiast standardowego 9,60 euro! Czy można przepuścić którąś z tych okazji? Oczywiście, że nie.

Dlatego nie wahaj się tylko wybierz swoją subskrypcję na tej stronie.