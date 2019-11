PureVPN - specjalna oferta z okazji Czarnego Piątku

Dzięki wyjątkowej promocji PureVPN, bezpieczeństwo i prywatność kosztują naprawdę niewiele! Poznaj szczegóły oferty!

Promocja sieci PureVPN z okazji Czarnego Piątku to plan pięcioletni ze zniżką wynoszącą aż 88%! A konkretnie - płacisz za pięć lat używania 79 dolarów, czyli 310 złotych. W przeliczeniu daje to opłatę miesięczną w wysokości zaledwie 1,32 USD, a więc za pełen miesiąc bezpieczeństwa płacisz nieco ponad 5 złotych! Do tej pory plan pięcioletni wynosił 578 USD, czyli mamy zniżkę wynoszącą aż 499 USD! Do tego można - ale nie jest to obowiązkowe - dokupić dodatkowe opcje w cenie 0,99 USD/m-c każda: dedykowane IP, ochrona DDoS oraz przekierowanie portów.

Jak chwali się producent, nikt nie oferuje na Black Friday tak korzystnej oferty. Pokazuje to poniższe zestawienie:

Źródło: Mashable Black Friday VPN Deals Round-Up

Od razu warto podać nowość, która znajduje w usługach tej sieci VPN - jest nią dostęp do serwisu streamingowego Disney+ z trzema lokalizacjami (USA, Kanada, Australia). Dosżło także 10 nowych bibliotek dla Nextflixa.

Jeśli interesuje Cię oferta PureVPN, promocja potrwa do końca jutrzejszego dnia (30 XI). Możesz wykupić atrakcyjny, pięcioletni abonament PureVPN na tej stronie.