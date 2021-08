Pył księżycowy i drukarka 3D - NASA testuje nową technologię

Udane testy mogą oznaczać duży krok w kierunku rozwoju technologii kosmicznych!

Statek kosmiczny Northrop Grumman Cygnus dotarł w tym tygodniu na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) i przywiózł z Ziemi niezwykły element wyposażenia - drukarkę 3D, która będzie wykorzystywać pył księżycowy do wytwarzania stałego materiału.

NASA testuje system drukowania firmy Redwire, żeby wykorzystać go w nadchodzących misjach księżycowych. Naukowcy mają nadzieję, że będą mogli wykorzystywać pylistą glebę księżycową (technicznie znaną jako regolit) jako surowiec do drukowania. Chodzi o to, aby wykorzystać łatwo dostępne materiały na Księżycu i nie transportować dużo ciężkiego sprzętu z Ziemi.

Inżynierowie już od jakiegoś czasu zastanawiają się, jak drukować w 3D z wykorzystaniem księżycowego regolitu i zademonstrowali ten proces na Ziemi. Jednak wysłanie drukarki 3D na testy do środowiska mikrograwitacji na ISS jest nowym, dużym krokiem w kierunku przygotowania technologii do użytku. Naukowcy chcą wiedzieć, czy drukowanie działa bez grawitacji i jaka będzie wytrzymałość drukowanego materiału.

Drukarka obecnie pracuje na symulatorze, czyli stworzonym przez człowieka związku chemicznie podobnym do regolitu księżycowego - ponieważ prawdziwe próbki z Księżyca są bardzo cenne i rzadkie. NASA twierdzi, że rozwija tę technologię z nadzieją, że będzie ona mogła być ostatecznie wykorzystywana na innych planetach, np. w załogowych misjach na Marsa, które mogłyby używać marsjańskiej gleby do drukowania 3D całych struktur.

