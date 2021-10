Python najbardziej popularnym językiem programowania

Po 20 latach Python wraca na tron. Jednak czy rzeczywiście jest najlepszy?

Przeprowadzona przez firmę Tiobe ankieta dotycząca używanych przez deweloperów języków programowania przynosi zaskakującą informację: Python jest znacznie popularniejszy od C, Java oraz JavaScript. Tiobe zajmuje się od lat ocenianiem i monitorowanie jakości oprogramowania, a jej indeks tworzony jest przy użyciu m.in. 25 silników wyszukiwania oraz stron. Python, który zaczynał jako prosty język skryptowy, stał się alternatywą dla Perl i znacznie rozwinął od momentu debiutu. Jest łatwy do nauki, ma wiele bibliotek i korzystają z niego liczne domeny. W chwili obecnej jest najpopularniejszy, zaś popularność innych nieco spadła. W przypadku języka C spadek to 5,79%, a Java - 2,11%. Inne języki w TOP10 to C++, C+, Visual Basic, JavaScript, SQL, PHP i Assembly Language.

Wyniki podane są na podstawie ankiety, w której wzięło udział 17 tys. deweloperów z całego świata. W stosunku do poprzednich, liczba osób używających Pythona wzrosła o 2,2 mln, zaś źródłem tego sukcesu jest stosowanie go w uczeniu maszynowym oraz nauce. Ale jak ocenia Tiobe, na tron wróci niedługo JavaScript. Ten język jest szalenie popularny i znajduje coraz więcej zastosowań, dlatego przewaga Pythona powinna zostać zredukowana w ciągu kilku kolejnych miesięcy.

Zobacz również:

Źródło: TechSpot