Python ze złośliwym oprogramowaniem

Oficjalne repozytorium Pythona zostało wykorzystane do dystrybucji złośliwego oprogramowania wydobywającego kryptowaluty.

Sonatype, firma badająca bezpieczeństwo zarządzania łańcuchem dostaw oprogramowania, zidentyfikowała sześć różnych pakietów Pythona zawierających złośliwe oprogramowanie w oficjalnym repozytorium oprogramowania Python PyPI. Wszystkie złośliwe pakiety zawierały w swoich plikach instalacyjnych setup.py instrukcje, które pobierały i instalowały malware do wydobywania kryptowaluty w instalowanych systemach. W ostatnich miesiącach zostały one pobrane prawie 5 tys. razy i opublikowane przez użytkownika o imieniu nedog123. Przedmiotowe pakiety to:

maratlib: 2,371

maratlib1: 379

matplatlib-plus: 913

mllearnlib: 305

mplatlib: 318

nauka lib: 626

Niektóre z nich zostały wyraźnie oznaczane jako typowsquats, zmienione o 1 znak lub bardzo podobne do popularnych pakietów uczenia maszynowego w PyPI, takich jak mplatlib zamiast oficjalnego matplotlib. ​​Firmy są teraz nerwowe, choć wydaje się, że atak wykradał głównie zasoby systemowe.

Źródło: neowin.net