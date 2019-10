Q.U.B.E. 2 i Layers of Fear - kolejne darmowe pozycje od Epic Games

Ciekawa gra logiczna Q.U.B.E. 2 i survival horror w ciężkim klimacie - to prezenty dla Ciebie od Epic Games.

Spis treści

Q.U.B.E. 2

Gra Q.U.B.E. 2 to kontynuacja Q.U.B.E. — popularnej pierwszoosobowej gry logicznej. Wcielasz się w rolę archeolog Amelii Cross, która w niewyjaśnionych okolicznościach budzisz się wśród zakrytych piaskami ruin na obcej planecie. Kierując się wskazówkami innej ocalałej osoby, musisz rozwiązać łamigłówki czekające w tym zapomnianym świecie i znaleźć sposób na powrót do domu. Najważniejsze cechy gry:

Jedenaście poziomów do pokonania i ponad 80 zagadek do rozwiązania

Różnorodne lokacje i możliwości rozszerzania świata Q.U.B.E.

Nowa przygoda i nowe postacie

Nowa i usprawniona mechanika rozgrywki

Ścieżka dźwiękowa Davida Housdena, kompozytora nominowanego do nagrody BAFTA

Pełne wsparcie dla osób cierpiących na monochromatyzm (symbole umożliwiające identyfikację kolorów)

Layers of Fear

Layers of Fear: Masterpiece Edition to dwie gry. Obie są pierwszoosobowym, psychodelicznym horrorem, skupiającym na fabule i eksploracji. W pierwszej możesz zanurzyć się głęboko w umyśle obłąkanego malarza i odkryć tajemnicę jego szaleństwa. Kontynuacja, czyli Layers of Fear: Inheritance, rozwija fabułę z podstawowej gry i opowiada historię córki malarza, która wraca do domu z dzieciństwa, aby zmierzyć się ze swoją przeszłością. Przeżyj na nowo jej doświadczenia i bądź świadkiem tragedii, która dotknęła jej rodzinę.

Aby wejść w darmowe posiadanie obu gier, przejdź na tę stronę i po prostu dodaj je do swojej biblioteki.