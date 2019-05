QLED Q85 - telewizor do filmów, sportu i gier

QLED Q85 to kolejna nowość w serii telewizorów QLED na 2019 rok. Produkt jest dostępny w Polsce w trzech wariantach 55, 65 i 75 cali.

Samsung QLED Q85 to kolejna nowość w serii telewizorów QLED na 2019 rok. Produkt jest dostępny w Polsce w trzech wariantach: 55, 65 i 75 cali. Jak przystało na kolejną generację telewizorów QLED z technologią kropek kwantowych, widzowie mogą liczyć na ponad miliard odcieni barw ze 100-procentowym Natężeniem Kolorów. Jednak Q85 ma do zaoferowania o wiele więcej. Wśród nowości jest m.in. Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie, które przekłada się na odwzorowanie czerni i ostrość kontrastu. W rezultacie ma być widocznych więcej szczegółów w ciemnych scenach oraz intensywniejsza czerń. Q85 otrzymał nowy procesor - Quantum 4K, który poprawia obraz w czasie rzeczywistym. Inteligentne Skalowanie Obrazu do 4K jest możliwe dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji. W efekcie widzowie będą mogli obejrzeć ulubione filmy, oryginalnie dostępne w niższej rozdzielczości, w jakości bliskiej 4K. Dzięki Quantum HDR 1500 powinien być widoczny każdy drobny niuans i szczegół.

QLED Q85 to telewizor, który ma służuyć również graczom. Na czele jest Tryb Gry, który wyróżnia się m.in. niskim input lagiem. Pojęcie to odnosi się do czasu, jaki mija od wciśnięcia przycisku kontrolera do momentu reakcji widocznej na ekranie. Im ta wartość niższa, tym lepiej. Równie ważnym elementem, co brak opóźnień, jest płynność obrazu. Właśnie dlatego Q85 oferuje Motion Plus, czyli system poprawy płynności i ostrości obrazu. Technologia ta pozwala precyzyjnie regulować stopień poprawy ruchomego obrazu, co intensyfikuje wrażenia wizualne. Z kolei obsługa FreeSync eliminuje efekt „urywanych” rozgrywek i zacinających się ujęć. Dzięki tej technologii płynność gier charakterystyczna dla monitorów gamingowych powinna być teraz dostępna na dużym ekranie telewizora. Warto podkreślić, że po rozpoznaniu włączonej konsoli Tryb Gry uruchomi się automatycznie, jednocześnie optymalizując ustawienia pod kątem rozgrywki na dużym ekranie. Gracze będą też zadowoleni z funkcji korektora czerni. Pozwala ona uwypuklić detale w czerni, co w niektórych grach typu FPP może ułatwić zauważanie przeciwnika w ciemnej scenerii a w nocnych wyścigach da nam więcej emocji pokazując szczegóły, które dotychczas ginęły w ciemności.

Smart TV z aplikacją Apple TV

Samsung od lat konsekwentnie rozwija platformę Smart w swoich telewizorach. Solidną podstawę stanowi stabilny, szybki i intuicyjny system Tizen. Dzięki niemu zarówno konfiguracja, jak i codzienna obsługa są przystępne i przyjemne. Widzowie na wstępie otrzymują szereg aplikacji ułatwiających dostęp do serwisów VOD. Q85, podobnie jak pozostałe modele z serii QLED, oferuje już dedykowaną aplikację Apple TV oraz wsparcie dla AirPlay 2. Dzięki temu filmy i programy, które użytkownicy posiadają w bibliotece iTunes, będą mogli zobaczyć na dużym ekranie telewizora. Z poziomu aplikacji będą także mogli przeglądać, kupować i wypożyczać kolejne produkcje. Z kolei wsparcie dla AirPlay 2 to szybki sposób na wyświetlenie treści z urządzeń Apple. Mówiąc o „smarcie” nie sposób nie wspomnieć o nowym Jednym Pilocie. Aby ułatwić dostęp do popularnych serwisów VOD, dodano trzy dedykowane przyciski, kierujące do aplikacji Netflix, Rakuten i Amazon Prime Video.

Jako przedstawiciel serii QLED, model Q85 otrzymał Tryb Ambient. Dzięki niemu duży ekran, także wyłączony, będzie przyciągać spojrzenia. Widzowie, którzy akurat nie oglądają filmów, będą mogli podziwiać dekoracyjne motywy, własne zdjęcia czy na bieżąco śledzić najnowsze informacje. W tym roku do wyboru jest jeszcze więcej motywów, w tym efekty świetlne czy filtry, które pozwolą przeobrazić zdjęcia m.in. w efektowne szkice.