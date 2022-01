QNAP prezentuje przełącznik QSW-M5216-1T

QNAP Systems producent rozwiązań komputerowych, sieciowych i storage, zaprezentował zarządzalny przełącznik światłowodowy o prędkości 25GbE - QSW-M5216-1T.

Wyposażony w szesnaście portów światłowodowych 25GbE SFP28 i jeden port 10GBASE-T, przełącznik obsługuje zarządzanie w warstwie L2 za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu www. QSW-M5216-1T pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w modernizacji do ultraszybkiej sieci szkieletowej w celu umożliwienia korzystania z szybkiej pamięci masowej, wirtualizacji i aplikacji AI.

"Dostarczając w niedrogi sposób transmisję sieciową 25GbE z elastycznymi interfejsami sieciowymi i wysoką kompatybilnością, QSW-M5216-1T pozwala małym firmom na szybką modernizację do ultraszybkiej sieci szkieletowej" - powiedział Ricky Ho, Product Manager w firmie QNAP.

QSW-M5216-1T oferuje szesnaście portów światłowodowych 25GbE SFP28, jeden port 10GbE RJ45 oraz przepustowość przełączania szkieletowego na poziomie 820Gb/s, dzięki czemu może służyć jako uplink przełącznika rdzeniowego do serwerów wyposażonych w porty 25GbE/100GbE. Porty światłowodowe 25GbE SFP28 są wstecznie kompatybilne z 10GbE SFP+ i 1GbE SFP, a port 10GbE RJ45 jest zgodny z technologią Multi-Gigabit NBASE-T i obsługuje pięć prędkości sieciowych (10Gb/s, 5Gb/s, 2,5Gb/s, 1Gb/s i 100Mb/s). Używając kabli QSFP28 do (4) SFP28, można łatwo podłączyć QSW-M5216-1T do serwera NAS z dwuportową kartą rozszerzeń sieciowych 100GbE QXG-100G2SF-E810 i skonfigurować link zapasowy, aby zapewnić ciągłość transmisji.

Zobacz również:

QSW-M5216-1T udostępnia funkcje zarządzania warstwą 2 (takie jak LACP, VLAN, ACL i LLDP) za pośrednictwem systemu QNAP Switch System (QSS) z przyjaznym dla użytkownika graficznym interfejsem internetowym w celu wydajnego sterowania pasmem sieciowym i zwiększenia bezpieczeństwa sieci. Dzięki inteligentnemu systemowi chłodzenia, QSW-M5216-1T pracuje cicho, aby zapewnić wysoką wydajność sieci bez generowania hałasu w tle. QSW-M5216-1T umożliwia również dynamiczne wykrywanie prędkości łącza.

Kluczowa specyfikacja

QSW-M5216-1T: 17 portów: 16 x porty światłowodowe 25GbE SFP28 (kompatybilne wstecz z 10GbE SFP+/1GbE SFP), 1 x port 10GbE RJ45 (zgodny z technologiami Multi-Gigabit NBASE-T do obsługi pięciu prędkości sieciowych 10Gb/s, 5Gb/s, 2,5Gb/s, 1Gb/s i 100Mb/s); zgodny z IEEE 802.3x i IEEE 802.3az; Auto Negotiation.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z pełną ofertą QNAP, odwiedź stronę producenta