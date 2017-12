QTS 4.3.4 – ukryta siła serwera - QNAP NAS

Nawet najbardziej zaawansowane systemy NAS nie będą spełniać pokładanych w nich oczekiwań, jeśli do ich zarządzania wykorzystane zostanie nieefektywne oprogramowanie. Kluczem do sukcesu jest bowiem obecność optymalnych narzędzi przeznaczonych do zarządzania plikami, zasobami pamięci masowej czy takich, które umożliwiają osiągnięcie maksymalnych możliwości wydajnościowych.

Przykładem efektywnej synergii pomiędzy zestawem sprzętowym NAS a systemem zarządzania jest rozwiązanie firmy QNAP. Konkretnie mowa tu o systemie QTS, który jest bardzo dynamicznie rozwijany i często aktualizowany. Co godnego uwagi znajdziemy w najnowszej wersji, oznaczonej numerem 4.3.4?

Nowy menedżer pamięci masowej i migawek

W najbardziej aktualnej wersji OS-u o nazwie QTS producent znacznie odświeżył interfejs użytkownika. Teraz nie tylko upraszcza on kontrolowanie pamięci masowej, ale też umożliwia wizualne zarządzanie migawkami, wyświetlając przy tym przydatne informacje. Co za tym idzie, ułatwia utrzymywanie nad nimi pełnej kontroli.

W przypadku pamięci masowej wszystkie woluminy i pule dyskowe zaprezentowane są w przejrzysty sposób. Administrator może bez problemu zidentyfikować typ każdego woluminu i jednostki LUN. W przypadku migawek rejestrowane i prezentowane są dokładne informacje o wszystkich wersjach migawek i czasie wykonania najnowszej z nich.

Jest to szczególnie istotne, bowiem migawki są nieodzownym elementem zabezpieczeń danych serwera NAS i pozwalają chronić dane przed coraz powszechniejszym zagrożeniem ze strony oprogramowania ransomware. Obsługa migawek w urządzeniach QNAP opiera się na blokach i wykorzystuje technologię kopiowania przy zapisie. Poszczególne zmienione wersje są przechowywane osobno w systemie plików. Pozwala to oszczędzać przestrzeń dyskową i przyspieszyć proces tworzenia i przywracania migawek w porównaniu z migawkami opartymi na plikach. Co za tym idzie, skutecznie realizowane są wymagania biznesowe związane z osiąganiem celów punktu odtwarzania (RPO) i czasu odtwarzania (RTO).

Kompletne rozwiązanie do zarządzania dokumentami elektronicznymi

Niezwykle istotną kwestią w kontekście obsługi serwerów NAS jest łatwość zarządzania zgromadzonymi tam plikami oraz ich wyszukiwania czy kategoryzacji. Serwer QNAP, korzystający z narzędzia o nazwie File Station, może stanowić kompletne centrum danych wspomagające procesy zarządzania tego typu danymi, dzięki bogato wyposażonym aplikacjom do zarządzania, przechowywania, synchronizacji, tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji.

Aplikacja File Station zapewnia pełną obsługę instalowania zdalnych serwerów NAS i integracji usług chmurowych, a w najnowszej wersji umożliwia również dostęp do zawartości migawek i poszerzonego zakresu urządzeń zewnętrznych.

Narzędzie to służy obecnie nie tylko do odczytu plików z lokalnego serwera NAS i urządzeń USB, ale również do uzyskania dostępu do plików z wielu innych urządzeń zewnętrznych, w tym telefonów komórkowych, napędów optycznych czy dysków zewnętrznych. Dzięki temu administrator może w jednym miejscu przeglądać i organizować pliki z wielu urządzeń, by przechowywać je centralnie na serwerze QNAP NAS.

Wykorzystaj moc karty graficznej

Serwery QNAP NAS pozwalają zintegrować możliwości karty graficznej PCIe z funkcjami systemu QTS. Obecnie ogromna moc obliczeniowa tych podzespołów otwiera drogę m.in do znacznego zwiększenia wydajności przetwarzania grafiki w systemie QTS. Karta graficzna pozwala wydatnie ją zoptymalizować, a tym samym znacznie skrócić okres oczekiwania. Wykorzystanie GPU skraca czas przetwarzania filmów HD o 10–33%. Przy czym należy zauważyć, że przyrost wydajności zależy od modelu serwera NAS. Warto dodać, że wykorzystanie mocy obliczeniowej karty graficznej zwiększa także wydajność i płynność działania maszyn wirtualnych.