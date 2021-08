Quake powraca, to już pewne! Szykujcie się na wielką zapowiedź

Legendarna seria strzelanek Quake powraca. Czy w glorii i chwale? To okaże się już dziś.

Quake (fot. id Software)

W latach 90-tych ubiegłego wieku gatunkiem FPS rządziło jedno studio - id Software. To właśnie im zawdzięczamy takie serie jak: Wolfenstein, Doom czy Quake. Choć każda z tych serii zapisała się już na kartach historii gamingu, to w ostatnich latach najgorzej wiedzie się "ojcowi wszystkich sieciowych FPS-ów", czyli serii Quake. Ostatnią wydaną odsłoną cyklu jest Quake Champions, jednak nie jest to, to czego oczekiwali najwięksi fani cyklu. Wolfenstein i Doom mogą pochwalić się znakomitymi odsłonami w ostatnich latach, z kolei Quake otrzymał jedynie uproszczonego "Champions". Możliwe jednak, że prośby graczy zostaną wreszcie wysłuchane i otrzymamy pełnoprawny reboot serii.

Do bazy danych organizacji ESRB (Entertainment Software Rating Board), której zadaniem jest ocenianie zawartości i wyznaczanie granic wiekowych dla wydawanych w Ameryce Północnej gier komputerowych, trafiła niezapowiedziana jeszcze gra "Quake". Jak wynika z ujawnionych tam danych gra trafi na: PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Dziwić może nieco ta ostatnia platforma, ale warto pamiętać, że Doom i Doom Eternal również trafiły na popularnego "pstryczka" i uchodzą za jedne z lepszych portów przygotowanych z myślą o konsoli Nintendo.

Zobacz również:

To jednak nie wszystko, uważni gracze zauważyli, że na platformie Steam, w plikach oryginalnego Quake'a, pojawiła się wersja beta. Możliwe zatem, że doczekamy się nie tylko zapowiedzi rebootu Quake, ale również ujawnienia jego beta testów. Kiedy możemy spodziewać się prezentacji gry? Już dzisiaj o godzinie 20:05, bowiem to właśnie dzisiaj rozpoczyna się QuakeCon 2021, podczas którego firma Bethesda chce uczcić 25-lecie serii. Czy może to uczynić w lepszy sposób niż zapowiadając nowy rozdział w historii marki?

Więcej na temat QuakeCon 2021 możecie przeczytać w naszym oddzielnym artykule, znajdziecie tam nie tylko pełen harmonogram transmisji, ale również ciekawostki związane z wydarzeniem i informacje o grach, które zobaczymy.

