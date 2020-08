QuakeCon 2020 - sprawdź gdzie, co i jak oglądać

Już dzisiaj startuje 25, jubileuszowy QuakeCon. Możemy spodziewać się nowych informacji na temat: DOOM Eternal, Fallout 76, The Elder Scrolls Online i wielu innych gier Bethesdy.

Spis treści

Dawniej QuakeCon był impreza dedykowaną fanom serii FPS-ów - Quake. Obecnie jest to ogromne, trzydniowe wydarzenie wypełnione pokazami, zwiastunami, panelami i informacjami na temat gier Bethesdy. Jeśli zatem lubicie takie serie jak: Fallout, The Elder Scrolls, Dishonored czy DOOM, to z pewnością zainteresuje was dokładny "rozkład jazdy" QuakeConu.

QuakeCon 2020 będzie się znacząco różnić od poprzednich edycji i dostępny będzie wyłącznie online. Wystartuje on już dzisiaj o godzinie 18:00 czasu polskiego. Ceremonię otwarcia poprowadzi Pete Hines - wiceprezes działu public relations i marketingu w Bethesda Softworks. Widzowie QuakeConu mogą liczyć w sumie na blisko 60 godzin transmisji z informacjami na temat swoich ulubionych gier.

QuakeCon 2020 - gdzie oglądać?

Tegoroczny QuakeCon będziecie mogli śledzić za pomocą Twitcha i oficjalnego kanału Bethesdy.

QuakeCon 2020 - plan transmisji i wydarzeń

Piątek, 7 sierpnia

Ceremonia otwarcia - 18.00

Fallout 76 - przedstawienie nowego wydarzenia w grze - "A Colossal Problem" - 20:00

Representation in Video Games - dyskusja na temat znaczenia reprezentacji i różnorodności postaci w grach wideo - 23:00

Sobota, 8 sierpnia

Fallout 76 - pokaz najlepszych cosplay'ów z gry - 9:00

Sekrety DOOM Eternal - 12:30

Historia Fallout 76 - wywiady, machinimy i ciekawostki z najnowszej odsłony Fallouta - 21:00

Dishonored - transmisja na żywo z rozgrywki w klasyczną, planszową grę RPG umiejscowioną w świecie Dishonored - 00:00

Niedziela, 9 sierpnia

Rozgrywka w The Elders Scrolls Online z Petem Hinesem i gościem specjalnym Robertem Whittakerem (zawodnikiem UFC) - 5:00

Speedrun DOOM Eternal na najwyższym poziomie trudności (Ultra Nightmare) - 15:30

The Elder Scrolls Online - mecze i porady dotyczące PvP - 17:00

Quake World Championship - finał rozgrywek Quake Pro League, 24 najlepszych graczy walczy o 150 tysięcy dolarów i tytuł mistrzowski - 23:00

To oczywiście nie wszystko co was czeka podczas tegorocznego QuakeConu, wyróżniliśmy tylko część wydarzeń, pełną ich listę znajdziecie tutaj.

Zobacz również: State of Play - rozczarowujący pokaz gier od Sony na PS4, PSVR i PS5