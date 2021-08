QuakeCon 2021 – kiedy i gdzie oglądać. Harmonogram transmisji

Już jutro rozpocznie się największe święto fanów takich serii gier jak: DOOM, Quake, The Elder Scrolls czy Fallout. Sprawdź, gdzie, kiedy i jak oglądać QuakeCon 2021, tak, aby niczego nie przegapić.

Spis treści

QuakeCon 2021 (fot. Bethesda / QuakeCon)

QuakeCon to coroczny konwent, który jest z nami już ponad ćwierć wieku. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 1996 roku i jak łatwo się domyślić, początkowo dedykowana ona była grom ze słynnej serii FPS-ów – Quake. W kolejnych latach wraz ze zmianami w id Software (twórcy Quake'a) i spadającą popularnością samej gry, wydawca tytułu – Bethesda, zdecydował się uczynić z QuakeCon prawdziwe święto dla sympatyków wszystkich znanych marek producenta. Obecnie na QukeCon możemy zobaczyć takie serie gier jak: DOOM, The Elder Scrolls Online, Fallout, Wolfenstein czy właśnie Quake.

QuakeCon 2021 – data i godzina startu

Tegoroczny QuakeCon, podobnie jak rok temu, odbywać się będzie jedynie w formie online. Oznacza to, że wszystkie transmisje i panele będę dostępna za darmo za pośrednictwem internetu. QuakeCon 2021 rozpocznie się 19 sierpnia (czwartek) o godzinie 20:00 czasu polskiego. Wówczas będziemy mogli obejrzeć ceremonię otwarcia.

QuakeCon 2021 (fot. Bethesda / QuakeCon)

QuakeCon 2021 – na co możemy liczyć?

Podczas QuakeCon 2021 z całą pewnością nie zabraknie nowości dotyczących takich gier jak: DOOM Eternal, The Elder Scrolls Online oraz Fallout 76. Podczas tegorocznego wydarzenia będziemy również obchodzić 25 urodziny serii Quake i z całą pewnością właściciele marki szykują dla nas jakąś niespodziankę (coraz głośniej mówi się o remake'u pierwszej odsłony cyklu). Co jeszcze? Możemy również liczyć na nowe informacje dotyczące najnowszej gry studia Arkane (m.in. Dishonored, Prey) – Deathloop, która trafi do sprzedaży już w tym roku na wyłączność PlayStation. Po cichu liczymy również na nowe informacje odnośnie niedawno zapowiedzianych gier Bethesdy jak: Indiana Jones, Redfall czy Starfield. Możliwe jednak, że te ostatnie tytuły pojawią się dopiero podczas targów Gamescom 2021.

QuakeCon 2021 – harmonogram transmisji

QuakeCon 2021 odbędzie się w dniach 19 – 21 sierpnia. W tym czasie możemy liczyć na liczne transmisje i panel poświęcone wszystkim markom należącym do Bethesdy. Harmonogram QuakeCon 2021 prezentuje się następująco:

Czwartek, 19 sierpnia 2021

Ceremonia otwarcia - 20.00

Quake - świętowanie 25 lat gry wraz z id Software i Machine Games – 20:05

Deathloop – dogłębna analiza gry wraz z twórcami z Arkane Lyon – 20:30

Fallout 76 – pierwsze spojrzenie na nową aktualizację do gry „Fallout Worlds” - 21:00

The Elder Scrolls Online – omówienie nowości, które niebawem trafią do tego przebojowego MMO – 21:30

The Elder Scrolls V: Skyrim – wydarzenie z okazji 10 urodzin gry – 22:00

DOOM Eternal – twórcy gry podzielą się nowymi informacjami na temat przyszłości gry – 22:30

Piątek, 20 sierpnia 2021

„Porozmawiajmy o Quake'u” panel poświęcony przeszłości i przyszłości serii – 16:30

Deathloop – spotkanie z twórcami gry – 20:15

The Elder Scrolls Online Dungeon Speed Run Competition – turniej e-sportowy, w którym drużyny z Ameryki Północnej i Europy będą rywalizować o wyjątkowe nagrody - 00:30

Wyjątkowy koncert zespołu Trivium – 2:00

Sobota, 21 sierpnia 2021

Doom Eternal – wydarzenie „Prayer vs Slayer” - 15:30

Doom Eternal – BattleMode Community Bonanza! – 20:00

Quake World Championship – wielki finał turnieju e-sportowego – 22:30

The Elder Scrolls Online „Live Art Creation” - spotkanie z deweloperami poświęcone artystycznej stronie ESO – 00:30

DOOM Eternal (fot. Bethesda / id Software)

QuakeCon 2021 – gdzie oglądać?

Cały QuakeCon 2021 będzie dostępny online za pośrednictwem oficjalnego kanały Bethesdy na platformie Twitch.

To oczywiście nie wszystko co was czeka podczas tegorocznego QuakeConu, wyróżniliśmy tylko część wydarzeń, pełną ich listę znajdziecie tutaj.

Zobacz również: Starfield - premiera, wymagania, gameplay. Sprawdź, co już wiemy