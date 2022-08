QuakeCon 2022 – gdzie i kiedy oglądać. Harmonogram transmisji. Sprawdź, już teraz

QuakeCon 2022 odbędzie się już w tym tygodniu. Sprawdź, kiedy i gdzie obejrzeć najnowsze trailery i zapowiedzi od twórców takich gier jak: Redfall, Fallout 76, The Elder Scrolls Online czy Ghostwire: Tokyo.

W ostatnich latach QuakeCon zmienił się z imprezy dla fanów strzelanek do id Software w coroczne wydarzenie dla graczy, którzy cenią sobie twórczość wszystkich deweloperów zebranych pod Bethesdą. QuakeCon to obecnie miejsce dla takich marek jak: DOOM, Fallout, The Elders Scrolls, Quake i wielu, wielu więcej. Gdzie i kiedy oglądać to wyjątkowe wydarzenie? Czego możemy się spodziewać? Czytajcie dalej.

QuakeCon 2022 – kiedy oglądać?

Tegroczny Quakecon odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia. Imprezę rozpocznie ceremonia otwarcia, którą będzie można obejrzeć online o godzinie 19:00 czasu polskiego. Tzw. pre-show wystartuje 45 minut wcześniej, o godzinie 18:15.

QuakeCon 2022 – gdzie oglądać?

Quakecon to już kawał historii gamingu. Wydarzenie to odbywa się każdego roku, począwszy od 1996 roku. Z reguły odbywało się ono w fizycznej formie w Dallas, w stanie Teksas. Niestety, w ostatnich latach pandemia COVID-19 spowodowała, że wydarzenie przeniesiono wyłącznie do sieci. Tak też będzie i tym razem.

Oznacza to, że zarówno ceremonię otwarcia, jak i wiele innych streamów możecie obejrzeć za pośrednictwem oficjalnego kanału wydarzenia na platformie Twitch, o tutaj.

QuakeCon 2022 – harmonogram transmisji

Choć najbardziej wyczekiwanym elementem każdego Quakeconu jest ceremonia otwarcia (podczas niej ogłaszane są najważniejsze informacje), to w trakcie trwania wydarzenia nie brakuje wielu innych ciekawych streamów i zapowiedzi.

Pełen harmonogram transmisji Quakecon 2022 znajdziecie na oficjalnie stronie producenta. Szczególnie warto zainteresować się jednak kilkoma najważniejszymi transmisjami.

Redfall

Redfall (fot. Bethesda)

W czwartek, 18 sierpnia, o godzinie 19:15 czasu polskiego rozpocznie się 30 minutowy stream poświęcony najnowszej produkcji Arkane Studios – Redfall. Możemy m.in. liczyć na zupełnie nowy pokaz z rozgrywki.

Fallout 76

Fallout 76 (fot. Bethesda)

Również w czwartek (18 sierpnia), o godzinie 22:30 rozpocznie się stream poświęcony grze Fallout 76. Twórcy przygotowali dla nas 30 minutowe wydarzenie, podczas którego będziemy mogli lepiej przyjrzeć się nadchodzącem dodatkowi do gry, zatytułowanemu „The Pitt”.

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls Online (fot. Bethesda)

O godzinie 19:45 (18 sierpnia) rozpocznie się 45 minutowe wydarzenie dla fanów MMO The Elder Scrolls Online.

Ghostwire: Tokyo

Ghostwire Tokyo (fot. Bethesda)

Najnowsza gra Tango Gameworks również będzie obecna podczas QuakeCon 2022. Poświęcony jej stream będziecie mogli obejrzeć 19 sierpnia o godzinie 1:15 w nocy.

Quake Pro League World Championship

Quake Pro League World Championship (fot. Bethesda)

W dniach 18-20 sierpnia odbywać się będzie również finałowy turniej z serii Quake Pro League World Championship, w którym weźmie udział 24 najlepszych graczy z całego świata.

