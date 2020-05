Qualcomm, Samsung i Huawei zadecydowali - kodek EVC dla 4K i 8K

Qualcomm, Samsung oraz Huawei, czyli trzy marki rządzące na rynku smartfonów, wybrały wspólnie kodek dla obsługi materiałów wideo w najwyższych rozdzielczościach. Co to oznacza dla użytkowników?

Giganci rynku smartfonów zadecydowali wspólnie, że standar MPEG-5 Essential Video Coding, czyli EVC, będzie stosowany w ich urządzeniach. Ponieważ EVC posiada szereg funkcji opcjonalnych, może dawać odmienne efekty na smartfonach Huawei oraz Samsung. Podstawowo zapewnia kompresję nadającą się do prawidłowego wyświetlania rozdzielczości 4K oraz ma wspomóc treści zapisane w 8K, VR oraz AR. Powszechnie używany jak dotąd kodek H.264 nie jest w stanie w pełni ich obsłużyć. Jednocześnie na skutek wysokiej kompresji, pliki zapisane przy użyciu EVC mogą być o 31% mniejsze. Dzięki temu nie tylko zajmą mniej miejsca na kartach pamięci, ale również ich streaming będzie mniej obciążał transfer.

EVC będzie alternatywą dla Versatile Video Coding (H.266), następcy kodeka H.265, który obecnie jest powszechnie stosowany w smartfonach do obsługi 4K i 8K. Producenci sprzętu i smartfonów muszą płacić licencję za każde urządzenie, które go obsługuje. Alternatywą jest darmowy kodek AV1. Wspiera go m.in. procesor MediaTek Dimensity 1000, jest stosowany również w telewizorach Samsung QLED. Nie obsługują go natomiast procesory Exynos 990, Snapdragon 865 i Apple A13. Kodek AV1 testowały YouTube oraz Netflix, jednak wyniki eksperymentów pokazały, że jego użycie szybciej wyczerpuje baterię i mocno obciąża łącze.

Kiedy zobaczymy pierwszy urządzenia z EVC? Zapewne jeszcze w tym roku, jednak jak na razie za wcześnie, aby mówić o jakiś szczegółach.

