Qualcomm Snapdragon 215 - najtańsze smartfony otrzymają podwójne kamery

Procesory Snapdragon 215 przynoszą nowoczesne funkcje do najtańszych smartfonów. Niebawem podwójne kamery i wydłużone będą dostępne dla wszystkich.

Spis treści

Wyświetlacze o panoramicznych proporcjach oraz podwójne kamery zagościły w smartfonach już kilka lat temu. Ostatnimi czasy, takie udogodnienia trafiały nawet do najprostszych urządzeń ze średniej półki cenowej. Dzięki procesorom Snapdragon 215 istnieje duże prawdopodobieństwo, że współczesnych rozwiązań doświadczą również nabywcy budżetowych smartfonów w cenie 250 - 400 zł.

Qualcomm Snapdragon 215 - wzrost wydajności

Jednostki Snapdragon 215 zostały zaprojektowane z myślą o smartfonach za 60 -130 dolarów. Zastosowanie nowej, 64-bitowej architektury sprawiło, że nowe Snapdragony działają o 50% szybciej niż poprzedzające je konstrukcje z serii 200. Korzyści płynące z przyrostu mocy mają być zauważalne w kontekście pracy systemu.

Qualcomm Snapdragon 215 - wyświetlacze 19,9:9 i podwójne kamery

Przeprowadzone aktualizacje pozwoliły na uzyskanie obsługi wyświetlaczy HD+ o proporcjach 19,9: 9. Inną nowością zastosowanie technologii podwójnego sygnału obrazu kamer - umożliwiającego wykorzystanie podwójnych obiektywów w zdjęciach portretowych. Procesor wspiera matryce o rozdzielczości do 13 mpix, rejestrujące obraz 1080p.

Qualcomm Snapdragon 215 - wydłużona praca smartfonów

Usprawnienia objęły również technologie odpowiadające za żywotność baterii. Przykładem jest cyfrowy procesor obrazu Hexagon, który sprawia że przeciętny smartfon będzie w stanie odtwarzać muzykę nawet przez pięć dni bez przerwy. Jednostka redukuje również wykorzystanie energii na potrzeby czujników takich jak GPS.

Zastosowany w Snapdragonie 215 procesor graficzny to Adreno 308, zapewniający 28% wzrost wydajności względem poprzednika. Producent zapewnia, że smartfon o przeciętnej konfiguracji pozwoli na 10 godzin odtwarzania wideo w przypadku ekranów o nowym współczynniku proporcji.

Qualcomm Snapdragon 215 - NFC, WiFi 802.11ac oraz VoLTE

Listę udogodnień uzupełnia wsparcie dla NFC, a także obsługa dwóch kart SIM. Co ciekawe sloty kart mają wspierać VoLTE, zapewniając prędkość pobierania do 150 MB/s. Ponadto obsługa WiFi 802.11ac pozwala przyspieszyć pobieranie do poziomu 433 Mb/s.

Różnice między jednostkami Snapdragon 210, a Snapdragon 215 są ogromne. Oczywiście nie oznacza to, że wymienione funkcje trafią do wszystkich tanich urządzeń. Wykorzystanie potencjału procesora zależy od woli producenta urządzenia. Niezależnie od dodatków, same wzrosty mocy obliczeniowej prezentują się w tym wypadku niezwykle atrakcyjnie.

źródło: engadget.com