Qualcomm Snapdragon 690 - procesor wprowadzający 5G na budżetowcach

Jak na razie łączność 5G to domena przede wszystkim smartfonów premium. Jednak procesor Qualcomm Snapdragon 690 da do niej dostęp szerokim masom.

Qualcomm Snapdragon 690 to jak dotąd najtańszy procesor 5G i już wiemy, że będzie jednostką centralną w telefonach Nokia oraz Motorola, które wejdą na rynek w tym roku. Qualcomm ma w swoim portfolio procesory Snapdragon z serii 7 i 8. Pierwsze - dedykowane są flagowcom, drugie - średniakom. Teraz seria 6 uzupełnia stawkę i przyniesie 5G dla najtańszych modeli, a także umożliwi na nich zapis obrazu w jakości 4K HDR, odświeżanie obrazu 120 Hz, a także wykonywanie zdjęć 192Mp. Producent zapowiada, że procesor ma być montowany w urządzeniach kosztujących 300-500 USD, a na liście zainteresowanych są nie tylko wspomniane Nokia i Motorola, ale również LG, Sharp oraz TCL.

W chwili obecnej najtańszy smartfon 5G w Europie to Oppo Find X2 Lite. Używa Snapdragona 765G i kosztuje (w przeliczeniu) niecałe 2 tys. złotych. Największy rywal na rynku firmy Qualcomm, czyli MediaTek, również działa w kierunku produkcji tanich procesorów 5G, jedna jego najtańszy - Dimensity 800 - kosztuje niemal tyle samo, co procesory z serii Snapdragon 7. Ponadto jeszcze w Europie nie pojawił się żaden telefon korzystający z niego.

A wracając do Qualcomm Snapdragon 690 - jak prezentuje się jego specyfikacja techniczna? Został on wykonany w pr9ocesie 8 nm, korzysta z ośmiu rdzeni Kryo 560 CPU, układ graficzny to Adreno 619, a w rozwiązaniach technicznych znajdziemy Hexagon 692 DSP, Spectra 355L ISP oraz modem X51 5G. Korzysta z zaawansowanych rozwiązań SI dla wykonywania zdjęć. Specyfikacja obiecuje solidne i wydajne działanie, ale zobaczymy, jak sprawdzi się w praktyce.

A jeśli już szukasz smartfona ze wsparciem 5G, polecamy Samsung Galaxy S20 Ultra.