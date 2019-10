Qualcomm Snapdragon Wear 3300 - nowy procesor dla wearables

WearOS to system dla smartwatchy i innych wearables, który jednak nie ma szczęścia - nie jest nawet w 1/3 tak popularny, jak system Android. Jednak nowy procesor Qualcomm może to zmienić.

Urządzenia wearables, sygnowane przez Google, nie odniosły rynkowego sukcesu. Można za to obwiniać zarówno samo Google, które nie potrafi powtórzyć sukcesu Androida, jak i Qualcomm, ponieważ jak dotąd nie stworzyło procesora optymalnie dopasowanego do smartwatchy czy trackerów. O ile takie urządzania Apple, Samsunga czy Huawei mają systemy operacyjne i procesory umożliwiające osiągnięcie maksymalnej długości pracy baterii, o tyle WearOS współpracujący z procesorami Snapdragon Wear 2100 i 3100 wypada na tym polu znacznie gorzej. Obecna generacja procesorów Qualcomm produkowana jest w procesie 28 nm, a w porównaniu Samsung Exynos 9110, napędzający wszystkie modele Galaxy Watch, w procesie 10 nm. Snapdragon Wear 3300 może zmienić ten stan rzeczy.

O procesorze tym donosił po raz pierwszy portal WinFuture w lipcu b.r. Wówczas wiadomo było o dwóch prototypach procesorów. Podejrzewano, że są to Snapdragon Wear 2700 oraz Snapdragon 429 Wear, jednak dzisiaj już wiadomo, że jednym z nich będzie Snapdragon Wear 3300, oparty na Snapdragon 429 “Spyro.” Powstał on w procesie technologicznym 12nm, ma 4 rdzenie ARM Cortex-A53, taktowane na 1,95GHz. Dlatego ma być wydajniejszy od poprzednika - 3100 - a jeśli otrzyma do wykorzystania zaledwie 1GB RAM, będzie od niego znacznie bardziej efektywniejszy. Może to sprawić, że WearOS zdobędzie większy udział w rynku wearables.