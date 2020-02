Qualcomm X60 5G - 5 nm modem 5G z przepustowością 7,5 Gbps

Qualcomm zaprezentował następce popularnego modemu X55. Co nowego w środku?

Qualcomm oficjalnie zaprezentował kolejny modem sieci 5G. Jest to urządzenie należące do trzeciej już generacji modemów 5G produkowanych przez Qualcomm'a. Snapdragon X60 zastąpi doskonale znanego nam Snapdragona X55, który dostępny jest już w ponad 30 smartfonach sprzedawanych na rynku od pierwszego kwartału 2019 roku. Jakie nowości w zakresie 5G dla smartfonów przygotował dla nas Qualcomm?

Źródło: qualcomm.com

Rok w przypadku sieci 5G to mnóstwo czasu. Tak najkrócej można opisać zmiany, jakie zachodzą na tym rynku. Widać to także po najnowszym modemie Snapdragon X60, który wprowadza kilka ważnych zmian. Najważniejszą z nich jest fakt, że X60 to pierwszy modem 5G w całości wyprodukowany w 5 nm procesie technologicznym. Tak nowoczesna metoda produkcji pozytywnie wpłynie na zużycie energii, które jest obecnie piętą achillesową wszystkich smartfonów z 5G. Doskonale wiemy, że sieć nowej generacji jest dużo bardziej energochłonna. Dzięki modemowi Snapdragon X60 producenci zamiast budować coraz większe smartfony z pojemniejszymi bateriami nadal będą w stanie wprowadzać na rynek smukłe i ładne urządzenia, które wyglądać będą tak samo, jak ich odpowiedniki z modemami 4G LTE.

Snapdragon X60 umożliwia pobieranie z prędkością do 7,5 Gbps oraz wysyłanie z prędkością do 3 Gbps. Liczny te robią wrażenie, ale w rzeczywistości nie możemy liczyć na tak rewelacyjne rezultaty. Dużo ważniejsza jest obsługa sieci 5G zarówno w standardzie mmWave, jak i Sub-6. Podobnie, jak poprzednik - Snapdragon X55, również najnowszy modem X60 działać będzie zarówno w sieciach TDD, jak i FDD, co jest szczególnie ważne dla producentów sprzętu. Dzięki wysokiej kompatybilności Snadragon X60 jest wszechstronnym modemem, który działać będzie na całym świecie, dzięki czemu producenci nie będą musieli wprowadzać różnych wersji swoich smartfonów na poszczególne rynki.

Oczywiście Snapdragon X60 wspiera również sieci 4G LTE oraz 3G i 2G. Dodatkowo najnowszy modem wspiera możliwość wykonywania rozmów przy wykorzystaniu 5G - VONR, czyli Voice Over New Radio. Testy najnowszego modemu powinny pojawić się na dniach.

Źródło: qualcomm.com