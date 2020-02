Qualcomm demonstruje pierwsze wideo 8K powstałe przy użyciu procesora Snapdragon 865

Wśród możliwości procesora Snapdragon 865 znajdziemy m.in. zapisywanie materiałów wideo w 8K. Dzisiaj producent pokazał przykładowe nagranie - robi wrażenie!

Qualcomm przedstawił procesor Snapdragon 865 w grudniu 2019 roku. Będzie to serce wielu współczesnych flagowców. Znajdzie się m.in. w Galaxy S20, Nubia RedMagic 5G i innych modelach. Potrafi obrabiać 2 gigapiksele na sekundę, a teoretycznie pozwala na zapis 4K HDR i wykonywanie zdjęć 64Mpix w tym samym czasie. Poniżej wspomniane wideo, nakręcone w Arizonie. Nie trzeba mieć monitora czy wyświetlacza 8K, aby docenić wysoką, hiperrealistyczną jakość nagrania. Widać dosłownie każdy szczegół i fakturę, a także wspaniałe oddanie głębi barw.

Zapis powstał przy użyciu procesora Qualcomm oraz wykorzystaniu sensora Sony IMX586 48MP. A na jakim telefonie? Tutaj producent podaje tajemniczo, że był to "smartfon prototypowy". Ale plotki, które pojawiły się po publikacji tego nagrania, mówią, że ów "smartfon prototypowy" to Samsung Galaxy S20 Ultra. Oglądając nagranie warto mieć na uwadze, że YouTube kompresuje klipy wideo ładowane do swojego serwisu i jakość nagrania na telefonie jest jeszcze lepsza. Do powszechnego wprowadzenia 8K jeszcze długa droga, ale nagrania w tej rozdzielczości wpływają na jakość wyświetlania na monitorach i telewizorach 4K, a więc już mają sens.