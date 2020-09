Qualcomm odgrzewa kotleta - oto Snapdragon 865 na 2021 rok

Amerykanie zamierzają zaprezentować odświeżoną wersję Snapdragona 865, która może trafić od tańszych flagowców na 2021 rok. W sumie nie jest to najgorsza strategia.

Najnowsze raporty z Państwa Środka wskazują, że amerykański producent procesorów mobilnych Qualcomm zamierza opracować bliźniaczy do Snapdragona 865 procesor.

Samsung Galaxy Note 20 z procesorem Snapdragon 865+

Według @DigitalChatStation procesor wykorzystywać będzie ten sam proces produkcyjny TSMC w 7 nm oraz rdzenie Cortex A77 i Cortex A55. Dodatkowo wydajność ma być lepsza od zaprezentowanego niedawno Snapdragona 865+. Oczywiście procesor nie będzie w stanie pokonać prawdziwego flagowego układu na 2021 rok - Snapdragona 875.

Mocniejsza wersja Snapdragona 865 na 2021 rok

W chwili obecnej brakuje nam szczegółowych informacji, ale wiemy na pewno, że opracowywany procesor nie jest wariantem Snapdragona 875.

Snapdragon 875 otrzymał kod wewnętrzny o oznaczeniu sm8350 i wykorzystuje 5 nm proces produkcyjny. Według użytkownika Weibo o nicku @时尚科技馆 nazwa kodowa flagowego układu to Lahaina. Co ciekawe donosi on, że na rynku pojawią się dwa warianty procesora różniące się od siebie mocą. Otrzymały one oznaczenia wewnętrzne SM8350 oraz SM8350AB. Możliwe, że obok Snapdragona 875 zadebiutuje słabszy procesor pod postacią Snapdragona 865 na 2021 rok oraz mocniejszy układ Snapdragon 875 Pro dedykowany do urządzeń ze składanymi ekranami.

Informacje o Snapdragonie 875

Procesor o oznaczeniu wewnętrznym SM8350AB wykorzystuje najnowsze rdzenie Cortex X1, które zapewniają poprawę wydajności jednowątkowej nawet o 30%. Układ zaoferuje także kartę graficzną podatną na OC.

Powracając jednak do nowego, 7 nm układu. Bardzo możliwe, że w przyszłym roku tańsze wersje flagowców otrzymają nową, wydajniejszą wersję Snapdragona 865 zamiast średniopółkowych modeli serii Snapdragon 700.

Jeżeli faktycznie na rynku pojawi się nowy, tańszy Snapdragon 865 to zakup przyszłorocznych flagowców będzie jeszcze mniej uzasadniony.

Źródło: gizchina.com