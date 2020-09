Qualcomm odpowiada Apple - oto nowy Snapdragon 8cx Gen 2

Amerykanie zaprezentowali nowy układ ARM dla komputerów przenośnych z Windowsem. Czy Microsoft również porzuci stosowanie klasycznych układów x86? Czy Intel i AMD powinni obawiać się układów ARM?

Na rynku komputerów dzieje się ostatnimi czasy zaskakująco dużo. AMD przegoniło Intel'a, co spowodowało znaczy wzrost akcji. Dodatkowo doczekaliśmy się premiery układów RTX 3000, a Intel pokazał najnowsze procesory Tiger Lake z wydajnym układem graficznym. Jakby tego było mało w międzyczasie Apple poinformowało o całkowitym porzuceniu procesorów Intel x86.

Snapdragon 8cx Gen 2

Podczas targów IFA 2020 Qualcomm zaprezentował procesor Snapdragon 8cx drugiej generacji. Procesor ten ma być rywalem głównie dla nadchodzących układów ARM od Apple, ale producent określa Snapdragona 8cx jako realne zagrożenie dla AMD i Intela.

Snapdragon 8cx Gen 2 posiada zintegrowany modem 5G, którego brakuje w procesorach x86. Dodatkowo układ ma być nawet o 18% wydajniejszy od Intel Core i5 10 generacji. Celowo podkreślam, że Snapdragona porównano do starszych układów Intela, ponieważ Tiger Lake zostawia obecnie konkurencję daleko w tyle.

Pierwsze komputery ze Snapdragon 8cx wyróżniały się czasem pracy na baterii, ale miały problemy z wysoką ceną startową i niską wydajnością. Dodajmy do tego problemy z kompatybilnością i szybko okazało się że Snapdragon 8cx pierwszej generacji to tylko ciekawostka. Na szczęście na przestrzeni roku na rynku komputerów przenośnych zmieniło się bardzo dużo.

Qulacomm nadal stawia na komputery typu Always on, Always connected czyli stale włączone i podłączone do sieci. Modem 5G wbudowany w najnowszy układ posiada wsparcie dla sieci mmWave oraz Sub-6GHz.

Snapdragon 8cx Gen 2 oferuje udoskonalenia w zakresie AI, bezpieczeństwa, obsługi audio oraz kamer. W końcu możliwe jest skorzystanie z nagrywania 4K.

Pierwszym laptopem z procesorem Snapdragon 8cx Gen 2 jest Acer Spin 7. Debiut rynkowy planowany jest na koniec 2020 roku. Komputer 2-w-1 od Acera jest chłodzony pasywnie i posiada aktywny stylus.

Acer Spin 7 z procesorem Snapdragon 8cx Gen 2

Wprowadzenie na rynek komputera z procesorem Snapdragon 8cx potwierdziło również HP.

Niestety aby wydać ostateczny werdykt na temat nowego układu musimy poczekać na pierwsze wyniki testów syntetycznych.

