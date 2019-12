Qualcomm pokazuje procesory 5G: Snapdragon 865 i 765

Qualcomm oficjalnie ogłosił swoje dwa nowe procesory z modemami 5G - przeznaczony do flagowców Snapdragon 865 oraz dedykowany smartfonom ze średniej półki cenowej Snapdragon 765.

Prezentacja nowych procesorów odbyła się podczas Tech Summit na Hawajach. Snapdragon 865 nie jest niespodzianką - to kolejny krok po poprzednich topowych procesorach, czyli Snapdragon 855 i 845. W odróżnieniu od poprzedników, ma on dołączony modem 5G - Qualcomm X55. Jak chwali się producent, jest to "najbardziej zaawansowana platforma 5G, która da flagowcom niespotykaną dotąd wydajność oraz możliwości łączności". Snapdragon 765 to z kolei dwa warianty - zwykły oraz 765G. Dedykowany dla średniaków, również wspiera 5G dzięki zintegrowanemu modemowi.

Snapdragon 765 daje nadzieję, że być może 5G trafi nie tylko do flagowców i średniaków, ale również i tańszych telefonów. Poza tym procesor ten oferuje "zaawansowaną SI oraz Snapdragon Elite Gaming". Niestety, są to na razie wszystkie informacje przekazane przez producenta - na dokładniejsze specyfikacje techniczne będzie trzeba jeszcze jakiś czas poczekać. Jednak już pojawiły się plotki, że Snapdragon 865 będzie jednostką centralną Galaxy S11 oraz OnePlus 8.