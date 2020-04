Qualcomm zapowiada Quick Charge 3+

Quick Charge 3+ ma być nowym, szybszym sposobem ładowania baterii. Zaoferuje taką sama prędkość, jak Quick Charge 4+ przy USB typu A.

Jak pochwalił się Qualcomm, w chwili obecnej z jego rozwiązań Quick Charge korzysta ponad tysiąc różnego rodzaju urządzeń oraz akcesoriów. Quick Charge 3+ to najnowszy standard, który ma zapewnić taką samą szybkość jak Quick Charge 4+ i korzystać z pełni możliwości interfejsu USB typu A. Pierwszym urządzeniem, jakie zostanie wyposażone w to rozwiązanie, będzie Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. A jak w praktyce nowy standard przekłada się na szybkość ładowania? Naładowanie baterii od 0 do 50% ma zająć zaledwie 15 minut, co jest o 35% szybsze od poprzedniego, ponadto udało się sprawić, że bateria nagrzewa się mniej o 9°C. Zasilanie tego typu może odbywać się poprzez wszystkie porty USB przy wykorzystaniu specjalnego adaptera.

Quick Charge 3+ ma zaoferować szybsze ładowanie przy niższych kosztach. Pierwsze procesory, które otrzymają jego obsługę, to Snapdragon 765 oraz 765G, które wspierają Quick Charge 4+. Tak więc nie ma co spodziewać się go w budżetowcach, a telefonach ze średniej i wyższej półki. Tańsze mogą być natomiast przeznaczone do nich ładowarki.

Warto na koniec dodać, że Quick Charge 3+ ma mieć pełną kompatybilność wsteczną z poprzednimi generacjami Quick Charge.

Źródło: Qualcomm