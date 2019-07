Qualcomm zaprezentował nowy SoC - Snapdragon 855 Plus

Qualcomm, dość niespodziewanie, zapowiedział dzisiaj swój najnowszy flagowy SoC - Snapdragon 855 Plus.

Qualcomm Snapdragon 855 Plus to szybsza wersja modelu Snapdragon 855, który do tej pory uchodził za najmocniejszy w portfolio amerykańskiego producenta.

Snapdragon 855+, podobnie jak w przypadku poprzednika, wyposażono w osiem rdzeni Kryo 485, tym razem jednak możemy liczyć na taktowanie na poziomie 2,96 GHz (2.84 GHz w Snapdragon 855). Układ graficzny również pozostał bez zmian i jest nim Adreno 640. Producent zapewnia, że w przypadku GPU możemy spodziewać się około 15% wzrostu w wydajności.

Zdaniem Qualcommu nowy SoC idealnie sprawdzi się w smartfonach stworzonych do grania, jak również jako narzędzie do wykorzystania możliwości rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR).

Snapdragon 855+ niestety nie został domyślnie wyposażony w modem 5G - Snapdragon X50 bądź nowszy - X55. Jeśli producent sprzętu zdecyduje się na wykorzystanie najnowszego SoC-a Qualcommu, to zmuszony będzie do kupna modemu oddzielnie.

Amerykański producent zapowiedział, że Snapdragon 855 Plus zasilać będzie większość topowych urządzeń w drugiej połowie 2019 roku. Choć nie podano konkretnych producentów sprzętu mobilnego, to śmiało można założyć, że SoC trafi do nowych generacji smartfonów Google Pixel, OnePlus czy Xiaomi Mi Mix.

źródło: gizmochina.com