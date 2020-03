Qualcomm zaprezentował procesory dla słuchawek bezprzewodowych

Qualcomm to producent doskonale znanych procesorów mobilnych Snapdragon, ale niewiele osób wie, że odpowiada także za procesory działające w słuchawkach bezprzewodowych. Właśnie zaprezentował ich nowe modele.

Rodziny procesorów QCC514x oraz QCC304x przeznaczone są odpowiednio dla droższych i tańszych słuchawek bezprzewodowych. Pierwsze korzystają z rozwiązań do aktywnego tłumienia hałasu, co ma sprawić, że użytkownik nie będzie rozpraszamy w trakcie słuchania muzyki. Rozwiązanie to wykorzystywane jest m.in. w słuchawkach AirPods Pro, jednak wielu producentów stosuje własne sposoby na osiągnięcie takiego efektu - co wpływa na zwiększenie ceny takich urządzeń. Nowy procesor Qualcomm pozwoli na zaimplementowanie wyciszania szumu i zmniejszenie kosztów, co powinno przełożyć się na niższą cenę końcową słuchawek. W obu rodzinach została zastosowana technologia TrueWireless Mirroring. Na czym polega?

Otóż do urządzenia będącego źródłem muzyki podłączona jest tylko jedna słuchawka, a druga pobiera transmisję od pierwszej. Ma to gwarantować stabilny sygnał nawet, gdy odtwarzacz muzyki znajduje się w dalszej odległości. Procesor wykrywa, która ze słuchawek znajduje się w lepszym zasięgu i automatycznie wyznacza ją na "główną". W obu rodzinach pojawia się także asystent głosowy. Dodatkowo rodzina QCC5141 umożliwia aktywację słuchawek komenda głosową, tak, jak ma to miejsce w procesorach Apple H1, używanych we wspomnianych AirPodsach.

Producent jak na razie nie zdradził, w jakich słuchawkach pojawią jego procesory. A jeśli szukasz dobrych słuchawek do gier, polecamy nasz ranking "Najlepsze słuchawki dla graczy 2020".

Źródło: Neowin