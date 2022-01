Quantum Operation zaprezentuje smartwatch z rewolucyjnym czujnikiem!

Nowy zegarek inteligentny ma być jednym z pierwszych, które umożliwią nieinwazyjne wykonanie tego pomiaru!

Targi CES 2022 obfitują w wiele nowości, premier i ogłoszeń najnowszego sprzętu kolejnych producentów. Szacuje się, że w trakcie targów zaprezentuje się ponad 2200 wystawców. Jednym z nich jest firma Quantum Operations Inc., która przedstawi światu swój najnowszy smartwatch. Czym wyróżni się spośród konkurencyjnych urządzeń?

Największą nowinką tego inteligentnego zegarka jest niewątpliwie nowy czujnik, który pozwala zmierzyć poziom glukozy we krwi w nieinwazyjny sposób. Producent już rok temu zaprezentował prototyp urządzenia oraz działanie wspomnianego czujnika. Widzimy na nim jednak, że wtedy urządzenie było jeszcze w fazie testów.

Wszystko wskazuje jednak na to, że podczas tegorocznych targów Quantum Operations Inc. zaprezentuje w pełni funkcjonalny zegarek. Poza wspomnianym bezinwazyjnym glukometrem ma on posiadać także mierniki pulsu, ciśnienia i natlenienia krwi, cukru we krwi oraz stresu. Zegarek ma być więc świetnym produktem dla diabetyków, którzy muszą regularnie sprawdzać stan zdrowia. Ma on umożliwić zmierzenie i porównanie parametrów przed oraz po posiłku.

Możemy spodziewać się, że w trakcie prezentacji producent pokaże wciąż niedokończone urządzenie. Będzie to prototyp, który będzie posiadał wszystkie działające czujniki.

