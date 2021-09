R;pple - rozszerzenie przeglądarki zapobiegające samobójstwom

W jaki sposób rozszerzenie może ocalić ludzkie życie? Rozwiązanie jest dość ciekawe.

Niedawno obchodzono Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom. Z tej okazji dla przeglądarek Edge oraz Chrome ukazało się rozszerzenie, które ma za zadanie pomóc osobom rozważającym odebranie sobie życia. Nazwa R;pple nie jest może chwytliwa, ale ma wszechstronne działanie. Pracuje w tle, monitorując wyszukiwania użytkownika w celu znalezienia szkodliwych treści. Szkodliwych - czyli dotyczących samobójstwa. Jeśli jest ich dużo, wyskakuje poniższe okienko informujące o konieczności znalezienia pomocy oraz z podanymi namiarami kontaktowymi do miejsc, gdzie można ją uzyskać. Rozszerzenie nie blokuje żadnych treści.

Na pomysł stworzenia R;pple wpadła Alice Hendy, której brat Josh odebrał sobie życie w listopadzie 2020 roku w wieku zaledwie 21 lat. W historii przeglądania na jego laptopie oraz telefonie znaleziono liczne strony dotyczące technik popełnienia samobójstwa. Ale nie jest to jedyny przypadek. W samej Anglii i Walii popełnia się ok. 14 samobójstw dzienne. Do tej ogromnej liczny przyczyniła się pandemia i związany z nią stres. Choć rozszerzenie dedykowane jest przede wszystkim mieszkańcom UK, mają pojawić się jego odpowiedniki także w innych krajach oraz wersje dla Firefoxa i Safari.

Zobacz również:

Źródło: TechAdvisor