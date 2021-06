RDNA 3 wzniesie jakość grafiki na nowy poziom

Nie jest to co prawda rzecz, której byśmy się nie spodziewali, ale zapowiada się coraz lepiej.

Stworzona przez AMD druga generacja architektury RDNA, czyli po prostu RDNA 2, jest ogólnie i słusznie chwalona za znacznie lepszą wydajność i efekty w porównaniu z poprzednią. Producent po raz pierwszy zaimplementował w niej ray tracing z przyśpieszeniem sprzętowym, jednak w porównaniu z możliwościami RT od Nvidii nie było to imponujące. Ale kolejna generacja ma nie tylko być równie dobra, ale i lepsza. Tak właśnie donoszą najnowsze przecieki.

Możemy się z nich dowiedzieć, że ray tracing w RDNA 3 ulegnie dużym zmianom, aby osiągnąć lepszą wydajność oraz efekty wizualne. Jedną z nowości jest next-genowa technologia Ray Tracing IP 2, drugą, o której wiadomo - nowe instrukcje dla mechanizmów uczenia maszynowego. Ponadto, jeśli wierzyć przeciekom, Navi 31, Navi 32 oraz Navi 33 podniosą wydajność obecnego flagowca Radeon RX 6900 XT odpowiednio 2,8, 2,2 oraz 1,5 razy. W jaki sposób się to osiągnie? Zostanie zastosowanych 80 jednostek obliczeniowych więcej, co umożliwi także zwiększenie częstotliwości taktowania układu.

Oczywiście to tylko przecieki i plotki, są one jednak prawdopodobne. Ale jak będzie w rzeczywistości - przekonamy się o tym prawdopodobnie na przełomie 2021 i 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że AMD chce ostro powalczyć o prymat pierwszeństwa na rynku.