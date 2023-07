RIDER Monster Turbo - na rynek wkracza hulajonga z dużymi, bezpiecznymi kołami

Rozwiązanie to ma na celu zwiększyć wygodę oraz poziom bezpieczeństwa.

RIDER to polska marka, która powstała w 2014 roku. Zajmuje się produkcją hulajnóg elektrycznych i akcesoriów samochodowych, w tym głównie nawigacji GPS i wideorejestratorów jazdy. Marka należy do firmy 4cv, która jest dystrybutorem i importerem sprzętu elektronicznego w Polsce. RIDER Monster Turbo to jej najnowsza propozycja - to hulajnoga wyposażona w duże koła: przednie 20-calowe oraz tylne 16-calowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu wstrząsy i uderzenia spowodowane nierównym terenem są tłumione. Dodatkowo lepsza przyczepność oraz większa kontrola nad pojazdem sprawiają, że jazda nim jest nie tylko bardziej komfortowa, lecz także bezpieczniejsza.

RIDER Monster Turbo ma kierownicę regulowaną w zakresie 105-120 cm, co sprawia, że mogą z niej korzystać nastolatkowie i dorośli o różnym wzroście i wadze nawet do 120 kg. Ponadto posiada pojemną baterię o pojemności 19,2 Ah, której pełne naładowanie trwa 9-10 godz. Ale umożliwia przejechanie dystansu wynoszącego do 60 km!