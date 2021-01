RODO dziś świętuje - Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

W kalendarzu jest wiele ciekawych i czasami dziwnych świąt, dziś na przykład świętujemy Dzień ochrony Danych Osobowych. Co to właściwie oznacza?

Spis treści

Poza imieninami oraz oczywistymi świętami, jak Boże Narodzenie, Wielkanoc czy choćby zbliżające się Walentynki, w kalendarzu możemy znaleźć wyszczególnionych wiele mniej lub bardziej ciekawych okazji. Jedną z nich jest m.in. dzisiejsze święto, czyli przypadający 28 stycznia - Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Już od jakiegoś czasu, ochrona danych osobowych kojarzy nam się głównie z hasłem RODO lecz samo pojęcie jest oczywiście znacznie starsze. Jednak co ono właściwie oznacza? I jak coś takiego w ogóle świętować?

Czym są dane osobowe

W największym uproszczeniu, a także w ujęciu prawnym, dane osobowe to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej. Co ciekawe, można je podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich są pojedyncze informacje, które są wystarczające do określenia danej osoby, np. numer PESEL, ponieważ każdy z nas ma jeden, nadany na całe życie. Inną sprawą są dane, które z osobna nie stanowią danych osobowych, ale zmienia się to, gdy zostają zestawione z innymi, w konsekwencji czego mogą zostać odniesione do konkretnego człowieka. Przykładem może być samo imię, numer domu, nazwa ulicy czy miasta, w którym ktoś mieszka oraz dochody. Pojedynczo terminy te nic nie znaczą, jednak połączone wyglądają przykładowo tak – Anna, zamieszkała na Mickiewicza 1 w Warszawie zarabia 3 600 zł brutto. W efekcie, po takiej kompilacji wiadomości można już zidentyfikować daną osobę, stanowi więc to dane osobowe.

Dlaczego chronimy dane osobowe

Dlaczego jednak ochrona danych osobowych jest tak istotna? Ponieważ ich udostępnienie grozi poważnymi konsekwencjami dla osoby, której te wiadomości dotyczą. Nie tylko umożliwia ona namierzenie danego człowieka i np. otrzymywanie przez niego telefonów od osób nieupoważnionych do tego, a tym samym narażenie naszego prawa do prywatności. W najgorszym bowiem przypadku, umożliwia to podszycie się pod daną osobę i działanie na jej szkodę, np. zaciągnięcie kredytu, dokonanie oszustwa. Negatywnych konsekwencji takich zabiegów i spowodowanych tym problemów nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych ma więc na celu przypomnienie obywatelom Europy o tym, jak istotna jest ta kwestia i że nie powinniśmy o tym zapominać dla własnego dobra.

Dlatego też, m.in. wprowadzono w 2018 roku RODO, jest ono bowiem kwintesencją ochrony danych osobowych, a dokładne informacje na temat tego rozporządzenia zamieściliśmy tutaj.

Jak jednak świętować taką dziwaczną poniekąd okazję? Możemy np. sprawdzić nasze ostatnie logowania na poszczególnych kontach w celu upewnienia się, czy nikt niepowołany tam „nie majstrował”. Ewentualnie można sobie sprawić także okazjonalny prezent, np. w postaci dobrego programu antywirusowego, podnoszącego poziom ochrony naszych danych, a nasze zestawienie najlepszych antywirusów znajdziecie tutaj.

Tak czy inaczej, życzymy Wam z tej okazji bezpieczeństwa i spokoju.