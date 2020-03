ROG Phone II otrzyma jutro system Android 10

ASUS ogłosił dzisiaj na Twitterze, że zaczyna rozsyłać aktualizację Androida 10 do smartfonów ROG Phone II. Jednak wycofał ten wpis, a najnowsze wieści mówią, że aktualizacja nastąpi dopiero jutro.

ASUS wprowadził ROG Pohne II na rynek w tyk samym czasie, co model Zenfone 6. Ale ten drugi już w listopadzie dostał aktualizację systemu do Androida 10, podczas gdy właściciele znacznie droższego ROG nie mogą się jej doczekać. Dzisiaj na oficjalnym koncie marki na Twitterz pojawiła się informacja, że można pobierać dla niego aktualizację i cieszyć najnowszym systemem Google. Jednak informacja ta powisiała kilkadziesiąt minut, po czym została zdjęta. W międzyczasie osoby, które ją przeczytały, sprawdziły dostępność aktualizacji - nie było jej. Dopiero nowa informacja rzuciła światło na sprawę - Tweet pojawił się zbyt szybko. Za to jutro będzie można bez problemu pobierać plik z aktualizacją.

Ostatni raz ASUS wypuścił aktualizację w grudniu - chętni mogli wówczas testować system Android 10 w wersji beta. Jednak sprawiała ona wiele problemów - nie można było dzwonić w trybie gry, a interfejs często się zawieszał. Dlatego producent chce upewnić się, ze wszystko pracuje sprawnie, a dopiero wówczas wypuścić aktualizację dla tego smartfona gamingowego.

