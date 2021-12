ROIDMI EVE Plus - automatyczny odkurzacz i mop w jednym

Inteligentny robot sprzątający z automatyczną stacją dokującą efektywnie odkurza i mopuje mieszkanie, kiedy tylko chcesz.

Inteligentne urządzenie ROIDMI EVE Plus wykorzystuje innowacyjne metody sprzątania, dzięki którym Twój dom zachowa czystość, a Ty nie ubrudzisz sobie rąk. Dzięki zaawansowanym technologiom możesz wydawać mu polecenia w dowolnym miejscu i czasie, co sprawia, że jest jednym z najlepszych robotów sprzątających.

Czyszczenie

Roidmi EVE Plus posiada funkcje mopa i odkurzacza. Ciśnienie ssania w tym modelu wynosi aż 2700 Pa, co oznacza, że odkurzacz poradzi sobie z praktycznie wszystkimi powierzchniami, w tym twardymi podłogami i dywanami. Efektywnie pozbywa się kurzu, piasku czy nawet włosów i sierści zwierzęcej. Robot korzysta również z automatycznej regulacji prędkości obrotowych szczotek i elastycznej dyszy dopasowującej się do podłogi. Urządzenie samodzielnie opróżnia pojemnik w stacji dokującej i wraca do miejsca, w którym skończyło sprzątać, dzięki dokładnemu mapowaniu pomieszczeń i przestrzeni.

Dysponuje również zbiornikiem na wodę o pojemności 250 ml i sterowaną elektronicznie pompą, które umożliwiają dokładne i równomierne mycie podłogi. Cyfrowy, bezszczotkowy jednokierunkowy silnik BLDC jest cichy, niezawodny i energooszczędny, co wyróżnia go na tle innych rozwiązań w tego typu sprzęcie. To najlepszy robot sprzątający dla osób, które nie mają zbyt wiele czasu na domowe obowiązki lub nie mogą się przemęczać, w tym kobiety w ciąży, starsze osoby czy alergicy, którzy z pewnością skorzystają z systemu sterylizacji i dezodoryzacji. Innowacyjny generator cząstek dezodoryzujących usuwa bowiem nieprzyjemne zapachy np. dym z papierosów czy perfumy i w zaledwie 12 sekund sterylizuje alergeny takie jak roztocza, sierść czy szkodliwe drobnoustroje. A to wszystko dzięki filtrowi HEPA i technologii aktywnego tlenu.

Stacja dokująca

W odpadach leżących długo w jednym miejscu mogą rozwijać się niebezpieczne bakterie, które są potencjalnym zagrożeniem dla naszego zdrowia. W przeciwieństwie do wielu marek, które lekceważą ten fakt, zespół ROIDMI EVE Plus opracował model z perspektywy użytkownika.

Samoopróżniająca się i samosterylizująca stacja dokująca nie tylko ładuje urządzenie, ale i usuwa kurz oraz pozbywa się śmieci do pojemnego, trzylitrowego worka odpadowego znajdującego się wewnątrz niej. Odpowiada on około 30 pojemnikom robota, co oznacza możliwość pomieszczenia odpadów przez niemal 60 dni. O jego zapełnieniu poinformuje nas aplikacja mobilna lub czytelny, dotykowy ekran LED umieszczony z przodu stacji. Nie musimy obawiać się również przenikania kurzu czy śmieci z powrotem do otoczenia. Worek zamyka się samoczynnie, dzięki czemu praktycznie w żadnym momencie pracy odkurzacza nie brudzimy sobie rąk.

Nawigacja laserowa LDS i unikanie przeszkód

ROIDMI EVE Plus korzysta z czołowej nawigacji laserowej LDS Lidar, która dokładnie mapuje przestrzeń, nawet w nieoświetlonych pomieszczeniach. Skanowanie pokoi jest bardzo precyzyjne, a algorytm SLAM planuje najbardziej efektywne ścieżki pracy odkurzacza. Urządzenie tworzy inteligentne mapy, które możemy dowolnie edytować w aplikacji, np. stawiając wirtualne ściany w miejscach, które ma omijać maszyna.

Odkurzacz posiada aż 18 głównych czujników zapewniających perfekcyjną nawigację w przestrzeni, dzięki którym robot może zwalniać i omijać napotkane przeszkody. Czujniki antyuderzeniowe dbają również o to, aby model o wysokości niespełna 10 cm nie niszczył mebli lub pod nimi nie ugrzązł.

Doskonała żywotność baterii

Wysokopojemna bateria Li-ion 5200 mAh wystarcza na 250-minutowy czas pracy obejmujący do 250 m2 powierzchni. To idealne rozwiązanie dla właścicieli dużych domów i osób posiadających zwierzęta, których sierść musi być odkurzana niekiedy nawet kilkukrotnie w ciągu dnia.

Aplikacja

Inteligentnym robotem sprzątającym możesz sterować z dowolnego miejsca i o każdej porze. Możesz go łatwo wyczyścić i sprawdzić stan worka, nawet gdy nie ma Cię w domu, a także zobaczyć ścieżki, którymi poruszał się w trakcie sprzątania. Dzięki tym funkcjom nie musisz już więcej martwić się niezapowiedzianymi gośćmi czy brakiem czasu na odkurzanie. Zdalne sterowanie jest obsługiwane również przez Mi Home, Alexę i Asystenta Google. W aplikacji możesz określić czas odkurzania, wyznaczyć strefy, dodać obszary do kolejki i nazwać każdy z pokoi. To bardzo praktyczne i nowoczesne rozwiązanie.

