ROIDMI – nowość wśród wyjątkowo funkcjonalnych robotów sprzątających

Roboty, który odkurzają, mopują, a po skończonej pracy same się czyszczą? Brzmi nieźle! Przedstawiamy modele EVE PLUS i EVA.

Marka ROIDMI, będąca częścią ekosystemu Xiaomi, pod koniec ubiegłego roku wypuściła ROIDMI EVE PLUS – pierwszy na świecie samoopróżniający się robot odkurzający, a także ROIDMI EVA – pierwszy na świecie samoopróżniający się robot odkurzający z funkcją mopowania.

ROIDMI EVE PLUS

Po każdym odkurzaniu ROIDMI EVE PLUS samodzielnie wraca do stacji dokującej. Rozpoczyna tam ładowanie akumulatora, jednak przede wszystkim opróżnia pojemnik z zebranego podczas sprzątania kurzu. Stacja wyposażona jest w specjalny, 3-litrowy worek, który pomieścić kurz zbierany przez nawet 60 dni. Producent zapewnia, że jego wymiana jest prosta i wygodna. Co więcej, w urządzeniu, jako pierwszym w branży, zastosowano generator jonów – producent zapewnia, że poradzi sobie z bakteriami, wirusami i pasożytami, a także usunie nieprzyjemne zapachy.

Do wyboru są dwa warianty kolorystyczne. Co ważne, różnią się między sobą siłą ssania – ciemny charakteryzuje się ciśnieniem na poziomie 3200 Pa, z kolei biały – 2700 Pa.

ROIDMI EVA

Ten model jest równie ciekawy, jak wspomniany wcześniej EVE PLUS. Wyposażony został w pięć trybów: automatyczne mycie mopa, automatyczne opróżnianie pojemnika, odkurzanie, mopowanie, a także odkurzanie z mopowaniem. Co ważne, urządzenie po skończonej pracy wraca do stacji dokującej, gdzie nie tylko samodzielnie opróżnia pojemnik na kurz, ale także osusza nakładkę mopującą, zapobiegając rozwojowi bakterii lubiących wilgoć. Robot potrafi też samodzielnie uporać się z zabrudzonym mopem – gdy jest potrzeba wyczyszczenia go, urządzenie wraca do bazy, by później wznowić pracę dokładnie tam, gdzie została przerwana.

Warto wspomnieć też o samej konstrukcji nakładki mopującej. Wyposażona została bowiem w dwie tylne 4-calowe antybakteryjne nakładki mopujące, które obracają się z dużą prędkością, jednocześnie dociskając się do podłogi.

Robot charakteryzuje się siłą ssącą na poziomie 3200 Pa (4 możliwe ustawienia). Podobnie, jak to jest w przypadku zabrudzonej nakładki mopującej, jeśli zbiornik na kurz wymaga opróżnienia, robot automatycznie wraca do bazy w celu usunięcia zebranego brudu. Następnie wznawia pracę i kontynuuje ją od miejsca, w którym została przerwana. Podobnie jak stacja EVE PLUS, stacja EVA wyposażona została w 3-litrowy worek mogący pomieścić kurz z nawet 60 dni.

