RTV Euro AGD: 72 godziny obniżek cenowych - co warto kupić taniej?

W sklepie RTV Euro AGD w tym tygodniu możecie liczyć na nowe promocje na wybrane urządzenia, m.in.: laptopy, telewizory, sprzęt AGD oraz akcesoria komputerowe.

72 TECHNOGODZINY w RTV Euro AGD to dobra okazja, aby taniej kupić wybrane produkty. Do tego warto skorzystać z płatności ratalnej 0% RRSO. Promocja jest ważna do środy (tj. 31.03.2022 r.). Zobaczcie, co zostało przecenione. Wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Telewizor Samsung The Frame QE50LS03AAU QLED TV DVB-T2/HEVC

Ekran 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu QLED, LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3 449 zł - 2 999 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

Laptop HP 15s-eq1124nw AMD Ryzen 5-4500U

Ekran 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor AMD Ryzen™ 5 4500U 2,3 - 4,0 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 2666 MHz RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny bez systemu

Cena: 2 699 zł - 2 199 zł - przejdź do sklepu

Zegarek sportowy Suunto 5

Rodzaj uniwersalny

Rodzaj aktywności bieganie, fitness/siłownia, jazda na rowerze, pływanie

Łączność bezprzewodowa Bluetooth

Czujnik tętna tak

Cena: 899 zł - 777 zł - przejdź do sklepu

Lodówka Samsung RB38T775CS9

Wymiary (wys.x szer.x gł.) 203 x 59,5 x 65,8 cm

Pojemność chłodziarki / zamrażarki 276 l / 114 l

Roczne zużycie energii 169 kWh = 130,13 zł rocznie

Poziom hałasu 35 dB

Bezszronowa (No Frost) tak pełny No Frost

Zmiana kierunku otwierania drzwi tak

Cena: 3 399 zł - 2 899 zł - przejdź do sklepu

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Essential

Czas pracy/Czas ładowania 90 min. / 300 min.

Programator pracy/Wirtualna ściana tak / nie

Ładowanie i wznawianie sprzątania tak

Automatyczny powrót do bazy i ładowanie tak

Czujniki antykolizyjny, krawędzi, odległości, optyczny, przeszkód

Poziom hałasu 62 dB

Cena: 849 zł - 749 zł - przejdź do sklepu

