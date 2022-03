RTV Euro AGD: 72 godziny ultra obniżek - co warto kupić taniej?

W sklepie RTV Euro AGD w tym tygodniu możecie liczyć na nowe promocje na wybrane urządzenia, m.in.: laptopy, telewizory, sprzęt AGD oraz akcesoria komputerowe.

72H Ultra Obniżek w RTV Euro AGD to dobra okazja, aby taniej kupić wybrane produkty. Do tego warto skorzystać z płatności ratalnej 0% RRSO. Zobaczcie, co zostało przecenione. Wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji.

Telewizor Samsung UE55TU7022K DVB-T2/HEVC

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz

Technologia obrazu LED

Funkcje HDR, Wi-Fi, USB - multimedia

Złącza optyczne, CI+, Ethernet, 2x HDMI, 1x USB

Cena: 2 499 zł - 1 999 zł

Apple Macbook Air M1 13,3" Apple M1

Ekran 13,3 cala, 2560 x 1600 pikseli

Procesor Apple M1 M1

Pamięć 8 GB DDR4 RAM

Dysk 256 GB SSD

Grafika Apple M1 (7-rdzeni)

System operacyjny Mac OS Big Sur

Cena: 4 999 zł - 4 399 zł

Smartwatch Amazfit GTS 2E

Rodzaj uniwersalny

Rodzaj aktywności bieganie, fitness/siłownia

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0

Czujnik tętna tak

Rozmiar wyświetlacza 1,65 "

Cena: 469 zł - 369 zł

HP Smart Tank 670 (6UU48A)

Technologia druku atramentowa (kolorowa)

Funkcje urządzenia drukarka, skaner, kopiarka

Łączność bezprzewodowa Apple AirPrint, Bluetooth, Mopria (Android), WiFi, Wireless Direct Printing

Złącza USB typ B (port drukarki)

Druk dwustronny automatyczny

Cena: 1 189 zł - 999 zł

Xiaomi Mi Air Purifier 4 Pro

Maksymalna wielkość pomieszczenia 60 m2

Wydajność 500 m3/h

Poziom hałasu max. 64 dB / min. 33 dB

Czujniki PM 2,5, temperatury, wilgotności

Filtry węglowy

Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza tak

Cena: 1 329 zł - 999 zł

Ekspres Philips LatteGo Premium EP3241/50

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Americano, Cappuccino, czarna kawa, Espresso, gorąca woda, Latte Macchiato

Ciśnienie / Moc 15 barów / 1500 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 2 699 zł - 2 099 zł

Telewizor Philips 55OLED706/12 DVB-T2/HEVC

Ekran 55 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu OLED

Funkcje HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, Ambilight

Złącza słuchawkowe, optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 3x USB

Cena: 5 199 zł - 4 499 zł

