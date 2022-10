RTV Euro AGD: Black Friday Weeks - nawet 700 zł taniej na sprzęt AGD. Takie rabaty to ja rozumiem!

RTV Euro AGD po raz kolejny zaskakuje - jeśli wyczekujesz Black Friday, oto przedsmak. Ruszyła wyjątkowa akcja, dzięki której możesz uzyskać rabaty sięgające nawet 700 zł na sprzęty AGD. Roboty, ekspresy, pralki i nie tylko - do wyboru, do koloru. Sprawdziliśmy, co warto kupić.

fot. PCWorld